《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中國共產黨第二十次全國代表大會在京開幕

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中國共產黨第二十次全國代表大會１６日上午在人民大會堂開幕。國家主席習近平在大會上作報

告指出，必須堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法

治國有機統一。



外資適用特定短線交易制度擬出台

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記者從監管部門獲悉，中證監正研究制定外資適用特定短線交易制度的兩項政策，即允許符合條

件的境外公募基金參照境內公募基金按產品計算持有證券數量，豁免香港中央結算有限公司適用

特定短線交易制度。



高效精準加大對實體經濟支持力度

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繼郵儲銀行１０月１０日發布公告後，１０月１６日晚，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設

銀行、交通銀行和中國人壽紛紛發布有關服務實體經濟的公告，表示將進一步加大對實體經濟支

持力度，加大供給側結構性改革。





《上海證券報》





中國共產黨第二十次全國代表大會在京開幕

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中國共產黨第二十次全國代表大會１６日上午在人民大會堂開幕。國家主席習近平在大會上作報

告指出，必須堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法

治國有機統一。



中證監正研究制定外資適用特定短線交易制度

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記者從監管部門獲悉，中證監正在研究制定外資適用特定短線交易制度的兩項政策，即允許符合

條件的境外公募基金參照境內公募基金按產品計算持有證券數量，豁免香港中央結算有限公司適

用特定短線交易制度。



大型銀行保險機構加大投融資力度

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多家大型銀行保險機構１６日發布公告，披露今年以來支持實體經濟運行的情況。公告顯示，前

三季度，各大行加大信貸投放力度，貸款規模實現較快增長；保險公司服務實體經濟投資規模進

一步提升。





《證券時報》



中國共產黨第二十次全國代表大會在京開幕

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中國共產黨第二十次全國代表大會１６日上午在人民大會堂開幕。國家主席習近平在大會上作報

告指出，必須堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法

治國有機統一。



中證監研究明確外資適用特定短線交易制度

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記者從監管部門獲悉，中證監正在研究制定外資適用特定短線交易制度的兩項政策，即允許符合

條件的境外公募基金參照境內公募基金按產品計算持有證券數量，豁免香港中央結算有限公司適

用特定短線交易制度。



回購增持新規順應市場需求

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上市公司積極響應回購增持相關規則修訂。據證券時報統計，自中證監１０月１４日發布修訂回

購增持的公告後，滬深兩市上市公司累計發布近百份回購、增持計劃公告。（ｌｃ）

