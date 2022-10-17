《神州經脈》中共二十大召開，中共中央總書記習近平宣讀任內第二份工作報告。習近平總

結過去十年來，經歷了三件大事：一是迎來中國共產黨成立一百周年，二是中國特色社會主義進

入新時代，三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。報告

又為中國步入第二個百年目標定調開篇，提出以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。堅持

社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙

循環相互促進的新發展格局。

投資者消化二十大傳遞的積極政策訊號，軍工、科技股逆市走強，帶動Ａ股先跌後回穩。滬

深股市今早低開，午後齊齊翻紅，滬綜指收市轉升０﹒４２％，報３０８４﹒９４點。深成指低

開０﹒５６％，收市升０﹒３６％。個股漲多跌少，醫療、新冠檢測、軍工股造好，煤炭、石油

股走低。

二十大期間，人行加強政策維穩力度，今天等量續做１０月到期的中期借貸便利（ＭＬＦ）

５０００億元（人民幣．下同），同時進行２０億元７天期逆回購，全口徑計，淨回籠１９０億

元。交投方面，兩市成交８０７３億元，按日少６﹒２％。值得留意的是外資再次轉為流出，陸

股通淨流出４４﹒２５億元。

瑞銀投資銀行整理二十大會議報告，瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤預計，

從明年二季度開始政策支援持續加碼，同時維持對２０２２年和２０２３年全年ＧＤＰ增速預測

為２﹒７％和４﹒６％。花旗認為，２０２３年可能是重新聚焦經濟發展的一年，未來幾個月當

局可能會為退出「動態清零」做準備，並且可能在明年看到政策更深遠地偏離「動態清零」。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共二十大新聞中心舉行首場記者招待會，國家發改委副主任趙辰昕表示，國內外有一些

聲音，認為「以國內大循環為主體」，就意味著中國要在對外開放上進行大幅收縮，甚至講要搞

自給自足的經濟。這種理解是錯誤的。習近平總書記多次強調，構建新發展格局是開放的國內國

際雙循環，不是封閉的國內單循環。將堅定不移著力暢通國民經濟循環，堅定實施擴大內需戰略

，持續深化改革破除體制機制障礙，加快建設更高水平開放型經濟新體制，促進國內國際循環順

暢聯通。就中美商會、中歐商會表示外國企業高管無法前往中國，影響在華投資熱情，趙辰昕表

示，對外開放是中國的基本國策和鮮明的標識，中國擴大高水平開放的決心不會變，同世界分享

發展機遇的決心不會變，朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心也不會變。他

稱，當前中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段，吸引外資也面臨新的形勢。將和有關方

面一起推進高水平對外開放，加大吸引外資的政策力度，更好地發揮外資促進高質量發展，暢通

國內國際雙循環的積極的作用。趙辰昕又強調，要避免疫情防控簡單化、一刀切和層層加碼，確

保企業正常生產經營。



２﹒ 據美國政治新聞網站《政治報》報道，中國官員正迴避和美方商討中美兩國元首在Ｇ２０

峰會期間舉行面對面會晤的商談。在北京，外交部發言人汪文斌表示，「我相信你也應該註意到

，美方已表示你所說到的這條消息不屬實。」《政治報》早前引述知情人士稱，中國官員不與制

定議程的美國官員接觸，此舉可能導致中美首腦會談無法實現。內文稱，拜登稱美國會在解放軍

犯台時保衛台灣島的言論，以及美國就晶片科技出口實行管制等舉措激怒中國，導致北京有意退

出安排會面。中國大使館未有即時回應提問，而白宮否認在安排「習拜會」的談判上有任何問題

。美國白宮國家安全委員會（ＮＳＣ）發言人沃森稱，報道是１００％錯的。她稱兩人已派出他

們的團隊來研究這次會議。她稱現時不會就會面時間或地點作出評論。



３﹒ 今年前９個月，中國主要國有銀行貸款發放量激增。六大行前三季度合計投放貸款超過９

萬億元。工行、農行、中行、建行、交行五大國有銀行齊發公告，披露了今年金融支持實體經濟

和今年前三季度信貸投放情況，其中，前三季度工行的境內人民幣貸款餘額比上年末淨增加

２﹒２萬億元，基建領域貸款餘額比上年末增加逾６４００億元；建行截止９月末人民幣貸款近

２０萬億元，人民幣貸款較上年末增加２﹒１萬億元；農行在前三季度新增人民幣各項貸款

２﹒２萬億元；中行客戶貸款較年初增加１﹒６９萬億元；交行境內人民幣各項貸款較上年末增

加６４４４億元。在此之前的１０月１０日，同為國有銀行的郵儲銀行已率先發布了《持續服務

實體經濟、提高經營質效的公告》。公告顯示，前三季度，郵儲銀行客戶貸款總額超過７萬億元

，較上年末增長超過１０％，增量創歷史同期新高。按照往年慣例，Ａ股上市銀行一般在１０月

下旬披露三季度報告。此次大行齊發公告，提前「預告」了前三季度部分貸款指標情況。



４﹒ 國家發改委副主任趙辰昕表示，大灣區建設實施五年來，取得了明顯成效，在此過程中，

始終把支持香港、澳門作為重要著力點，不斷優化提升中心城市功能。站在新的發展起點上，將

以橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台為引領，加快推動大灣區國際科創中心建設，完善大

灣區國際科創中心「兩廊」「兩點」架構體系，有序推進大灣區市場一體化發展，優化提升世界

級機場群、港口群功能，加強公共服務領域共建共享，將大灣區打造成為國際一流灣區和高質量

發展典範。全力支持香港、澳門深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢，讓香港、澳門從國家

發展大局中獲得更加廣闊的發展空間和源源不斷的發展動力。趙辰昕又指，京津冀協同發展頂層

設計已經完成，各項工作順利推進，北京非首都功能正在有序疏解，雄安新區累計完成投資超過

４０００億元人民幣，北京城市副中心每年投資超千億元人民幣。



５﹒ 中國證監會上周五（１４日）發布公告，就修訂《上市公司股份回購規則》公開徵求意見

。修訂內容包括放寬新上市公司回購實施條件，將新上市公司的回購實施條件，由「上市滿一年

」調整為「上市滿六個月」。優化上市公司回購條件，將上市公司為維護公司價值及股東權益所

必需的回購觸發條件之一，由「連續２０個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到３０％」調

整為「連續２０個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到２５％」。新規同時擬進一步明確回

購與再融資交叉時的限制區間，優化禁止回購窗口期的規定。上交所於同日發布消息稱，科創板

股票做市交易業務已準備就緒。此外，銀保監近日修訂發布《企業集團財務公司管理辦法》，明

確外資跨國集團可直接發起設立外資財務公司為其在中國境內的成員單位提供金融服務，落實對

外開放政策要求。同時優化和增加財務公司承兌匯票、集團外負債、貸款比例等監管指標，引導

財務公司儲備足夠的流動性資產，嚴格控制對外業務總額等。



６﹒ 內地疫情繼續回落，全國昨日（１６日）新增本土確診及無症狀感染合計７１６宗，較上

日少一成半。上海過去一日新增３２宗無症狀感染。多地傳出靜默管理，其中寧波北崙區宣布自

１４日起靜默管理三日，重點風險區域採取足不出戶管控措施，實施第１、２、３、５、７天核

酸檢測。由於疫情影響，寧波北侖至舟山客渡運所有客船全部停航。北侖港是中國最大的礦港和

大型的石化港口，是寧波舟山港主要港區，港區的２０萬噸級卸礦泊位是內地最大的散貨裝卸泊

位。今年年初，寧波北崙區防疫封鎖期間，船隻轉赴上海、廈門或天津。８月，寧波梅山碼頭因

發現新冠陽性病例，停運一周後被迫關閉，影響全球航運。另據內媒報道，天津１８日在將繼續

在全市範圍內開展核酸檢測，為一周時間內當地第四次全員核酸。中共中央總書記習近平在二十

大開幕式上做報告指，面對突如其來的新冠疫情，堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動

搖，最大限度保護人民生命安全和健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。



７﹒ 恒大集團（０３３３３）旗下恒大地產的債券持有人批准該公司將１０月１９日到期的人

民幣債券利息延期６個月支付的建議，這是近期該集團第四筆債券獲得展期。根據公告，會議審

議通過了《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》和《關於調整「２０恒大０５」債券

利息兌付安排的議案》。恒大地產擬將「２０恒大０５」債券於２０２１年１０月１９日至

２０２２年１０月１８日期間的利息支付時間，調整至２０２３年４月１９日完成支付。「２０

恒大０５」於２０２０年１０月１９日完成發行，發行規模２１億元，票面利率５﹒８％，債券

期限５年，附第３年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。此前，恒大地產集團發行的

「１５恒大０３」、「２０恒大０２」、「２１恒大０１」均已獲得展期，加上該筆債券，恒大

地產集團近期成功展期了四筆債券。



８﹒ 在聯儲局的鷹派政策和國際局勢動盪等因素下，美元續成避風港。美匯指數上周五（１４

日）紐約尾盤上漲０﹒８２％，至１１３﹒２９，周線升０﹒４３％。人民幣中間價小幅下調，

止步兩連升；即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３３１點子，此後情勢急轉直下，最終收跌１１９點

，報７﹒２０５０，錄三連貶，收盤價創９月２８日以來近三周新低。交易員稱，中間價連續持

穩在７﹒１１一線，或有意錨定近期交易區間下限在７﹒２５附近，本周正值中共二十大會議召

開，中間價表現料有利於維穩市場預期。他們並表示，短期美元指數也是關鍵指引，同時關注明

日將公布的中國三季度經濟數據。中金公司報告認為，考慮到近期匯率的彈性有所增加，預計本

周人民幣匯率區間或為７﹒１０－７﹒２５。此外，人民銀行調查統計司前司長盛松成預料，年

底前人民幣匯率會在７﹒０－７﹒３之間徘徊。值得關注的是，據《路透》引述多位消息人士表

示，數家中國國有大行通過掉期市場吸納美元，助力支撐人民幣即期匯價。早盤一年期美元╱人

民幣掉期下破數道關口並觸及負２４５０點，創２００８年７月以來新低。（ｗｌ）

