《鍾之日記》１０月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中共二十大召開，中共中央總書記習近平宣讀任內第二份工作報告。習近平總結過去十年來

，經歷了三件大事：一是迎來中國共產黨成立一百周年，二是中國特色社會主義進入新時代，三

是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。報告又為中國步入

第二個百年目標定調開篇，提出以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。堅持社會主義市場

經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進

的新發展格局。

投資者消化二十大傳遞的積極政策訊號，軍工、科技股逆市走強，帶動Ａ股先跌後回穩。滬

深股市今早低開，午後齊齊翻紅，滬綜指收市轉升０﹒４２％，報３０８４﹒９４點。深成指低

開０﹒５６％，收市升０﹒３６％。個股漲多跌少，醫療、新冠檢測、軍工股造好，煤炭、石油

股走低。

二十大期間，人行加強政策維穩力度，今天等量續做１０月到期的中期借貸便利（ＭＬＦ）

５０００億元人民幣，同時進行２０億元人民幣７天期逆回購，全口徑計，淨回籠１９０億元人

民幣。交投方面，兩市成交８０７３億元人民幣，按日少６﹒２％。值得留意的是外資再次轉為

流出，陸股通淨流出４４﹒２５億元人民幣。



＊香江魚缸創１１年新低後拗腰彈＊



美股三大指數上周五（１４日）向下，納指跌幅達３％，市場繼續憂慮高通脹揮之不去，聯

儲局持續激進加息；日圓匯價再創３２年低，下試１４９兌１美元水平。香江魚缸今早再創１１

年新低後拗腰，收市轉升２５點。

恒指低開１０７點或０﹒６５％，報１６４７９，早段曾倒升１１點，見１６５９８點半日

高，之後沽壓再現，曾挫２７８點，低見１６３０８，再創１１年新低。午後中段由跌轉升，尾

段曾見１６７５４點全日高，收市升２５點或０﹒１５％，報１６６１２。大市成交

９５７﹒６３億元。國指再創近１４年新低，低見５５０８，收市倒升３點，報５６３３。科技

股跑輸，科指曾插３﹒６％低見３０９２，再創新低；收市跌６點或０﹒２％，報３２００。

內地營銷服務提供商潤歌互動（０２４２２）首日上市，開報１﹒３元，較招股價０﹒６４

元高出１﹒０３倍，之後曾衝高至１﹒６７元，半日較招股價大升１﹒５６倍，報１﹒６４元。



＊冬季新褸惹內地網民爭議，李寧逆市跌逾４％＊



習近平宣讀二十大報告時指出，面對突如其來的新冠疫情，堅持人民至上、生命至上，堅持

動態清零不動搖，最大限度保護人民生命安全和健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積

極成果。

中國繼續動態清零方針，外界對於二十大後防疫政策放寬的期望落空，高盛預料動態清零至

少維持至明年次季。

中國堅定不移地貫徹「動態清零」方針，加上原計劃今年９月舉辦的第４０屆中國國際體育

用品博覽會將延期至２０２３年５月２６至２９日舉辦，體育用品受壓，李寧（０２３３１）插

４﹒３％；非凡中國（０８０３２）挫５﹒５％；安踏（０２０２０）反彈０﹒２％。出行類的

攜程（０９９６１）挫２％。潤啤（００２９１）跌１﹒６％，農夫山泉（０９６３３）跌

１﹒２％，百威亞太（０１８７６）跌０﹒８％。

內地服裝品牌李寧在服裝周展示的２０２２冬季款棉服的配色和外形被網民指像日本軍服，

事件網上持續發酵，內地網民指，李寧２０２２冬季款棉服被指帽子像是日本士兵戴帽子，並配

上軍綠色的大衣，令人聯想日本軍服，同時內地多篇網上文章再度翻出李寧董事長錢煒背景，稱

他是一個日籍華人，日本的名字叫高坂武史。大量網民到李寧官方微博留言，但李寧公司至今仍

沒有回應。



＊醫療股估值或觸底，微創醫療獲力撐＊



醫療器械板塊連日走強，其中以微創醫療（００８５３）表現最好，股價由逾半年低位連升

第四天，今天股價重越５０天線（１６﹒０９元）最高見１７﹒４６元，收報１７﹒２元，飆

１１﹒８％，創逾一個半月新高。心通醫療（０２１６０）抽升７﹒４％，兩連升。啟明醫療

（０２５００）由上市低位連彈第二天，續漲３﹒８％。貝康醫療（０２１７０）升５﹒４％。

康基醫療（０９９９７）升３﹒２％，五連升。華檢醫療（０１９３１）揚３﹒５％。

摩通發表研究報告指出，從估值、營運業績及政策角度來看，現在是投資內地醫療股的時機

。該行認為，內地醫療股估值正觸底，其估值目前接近過去五年的市盈率範圍底部，而中國機構

基金於醫療股的倉位相對較低，約為其資產管理規模的１１％，較過去五年的平均水平低。此外

，該行認為隨著第二季與疫情相關的封鎖措施解除後，患者到訪及手術量正逐步恢復，預期醫療

企業將於今年下半年實現較好的業績。

該行建議目前可投資於內地醫療股，並強烈推薦醫療器械、醫療保健服務及醫藥合同外包服

務（ＣＸＯ）板塊。當中，認為醫療器械板塊最能受惠於政策，如邁瑞醫療

（深：３００７６０）；醫療保健服務板塊將從疫情中逐漸復甦；至於ＣＸＯ板塊增長持續強勁

，受美國生物製藥經濟措施的影響有限。

中信證券亦指出，受集採預期利好政策集中釋放，貼息貸款以及醫藥板塊低配等因素影響，

醫療器械和科研裝備估值逐步迎來重估。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

