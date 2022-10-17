《經濟通通訊社１７日專訊》國家能源局表示，將加強煤炭電能產量建設，推動油氣產業高

質量發展，確保北方冬季供暖，避免今夏四川缺電困境。此外發布會上透露，能源局力爭到

２０２５年國內能源的年綜合生產能力達到４６億噸標準煤以上的水平。

Ａ場能源股回穩，煤炭股跌幅收窄，平煤股份（滬：６０１６６６）、潞安環能

（滬：６０１６９９）跌幅由８％收窄至約４％，晉控煤業（滬：６０１００１）跌３﹒６％，

兗礦能源（滬：６００１８８）跌２﹒８％。

油氣股分化，水發燃氣（滬：６０３３１８）升５﹒３％，惠博普（深：００２５５４）升

５﹒５％，

上海石化（滬：６００６８８）升６﹒２％；而新奧股份（滬：６００８０３）跌４％，廣匯能

源（滬：６００２５６）跌２﹒３％。

國家能源局黨組成員、副局長任京東在新聞發布會上表示，將在進一步夯實常規能源保供基

礎同時，大力發展可再生能源，積極推動綠色低碳轉型，努力為經濟社會高質量發展提供堅強能

源保障。具體包括五方面工作。一是抓好形勢監測和運行管理，二是簽訂壓實煤炭安全保供責任

書，三是加強煤炭電能產量建設，四是推動油氣產業高質量發展，提升供給能力，不斷完善油氣

進口保障體系，五是大力發展清潔能源。

他並表示，目前北方地區正在陸續進入冬季供暖，正會同有關方面全力以赴做好準備，多措

並舉增強能源供應。確保人民群眾溫暖過冬。（ｄｗ）

