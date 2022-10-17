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17/10/2022 08:13

【二十大】中共二十大１６日開幕，２２日閉幕後召開一中全會

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大新聞發言人１５日舉行新聞發
布會，二十大新聞發言人孫業禮表示，中國共產黨第二十次全國代表大會１６日上午１０時在北
京人民大會堂開幕，會期１０月１６日至１０月２２日。二十大閉幕後，將召開黨的二十屆一中
全會。一中全會結束後，新一屆中央政治局常委將同中外記者見面。

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