《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大新聞發言人孫業禮在１５日舉

行的新聞發布會上，被問及中國經濟增長速度穩步放緩，今後五年會否把回到高速增長作為目標

時回應，增長速度是衡量經濟發展的重要指標，但不是唯一指標。應當看到，受到新冠疫情和國

際環境等因素影響，中國經濟面臨較大下行壓力。採取一系列有力有效措施，穩住了經濟大盤，

鞏固了企穩向好趨勢。相比而言，中國經濟發展在主要經濟體中仍處於較好水平，中國仍是世界

經濟增長的重要穩定器和動力源。

孫業禮表示，綜合判斷，中國發展仍具有諸多有利條件，中國經濟韌性強、潛力大、活力足

，長期向好的基本面沒有改變。下一階段，將繼續深化供給側結構性改革，著力擴大有效需求，

切實保障糧食能源安全和產業鏈供應鏈穩定，持續加大穩就業政策實施力度，扎實做好民生保障

工作，保持經濟運行在合理區間。

他又表示，據統計，２０１３年至２０２１年，中國國內生產總值年均增長６﹒６％，高於

同期世界２﹒６％和發展中經濟體３﹒７％的平均增長水平，對世界經濟增長的平均貢獻率超過

３０％。作為世界第二大經濟體，在擁有這麼大體量之後，在轉向高質量發展進程中，還能保持

這樣的增長速度，也是非常難得的。

