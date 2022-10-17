《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大１５日舉行新聞發布會，對於

有觀點認為，中國對資本無序擴張的限制，特別是對互聯網平台的監管，可能不斷衝擊外資和民

營企業的信心，二十大新聞發言人孫業禮表示，不能把限制資本無序擴張和促進非公經濟健康發

展對立起來看。防止資本無序擴張，為資本設置好「紅綠燈」，不是不要資本，而是要更好維護

市場經濟秩序，使資本在法律法規的制度框架下健康發展。這樣做，不僅不會影響民營經濟發展

，而且有利於民營經濟發展。



＊民營經濟人士始終是黨長期執政必須團結和依靠的重要力量＊



民營經濟始終是堅持和發展中國特色社會主義的重要經濟基礎，民營經濟人士始終是黨長期

執政必須團結和依靠的重要力量。毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導

非公有制經濟發展，這兩個「毫不動搖」已經作為黨和國家的一項大政方針，寫入新時代堅持和

發展中國特色社會主義的基本方略。這個方針政策現在沒有改變，將來也不會改變。

孫業禮又表示，中國是法治國家，無論是國有資本還是民營資本、內資還是外資，都受法律

保護。將充分借鑒世界各國的有益做法，統籌好強監管和促發展的關係，不斷完善市場化、法治

化、國際化營商環境。中國始終都會是投資的熱土，請大家放心。



＊通過發揮內需潛力，使國內市場國際市場更好聯通＊



對於國外一些輿論擔心，只關注內部循環，導致中國的對外開放程度愈來愈小，孫業禮表示

，構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環；以國內大循環為主體，絕

不是關起門來封閉運行，而是通過發揮內需潛力，使國內市場國際市場更好聯通。可以說，實行

高水平對外開放是構建新發展格局的應有之義。對外開放是中國的基本國策。不論世界如何變化

，中國開放的決心和意志不會動搖。

