《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大１６日開幕，開幕式於上午

１０時開始，約１２時結束。中共中央總書記習近平發表任內第二份報告，與中共十九大讀完報

告全文不同，今次習近平只精讀了其中重點部分，時間縮短。

習近平在報告中指出，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以

國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。



＊強化金融穩定保障體系，依法將各類金融活動全部納入監管＊



習近平提出，一是構建高水平社會主義市場經濟體制。堅持和完善社會主義基本經濟制度，

毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，充分發揮市場

在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。深化國資國企改革，加快國有經濟布局優化和

結構調整，推動國有資本和國有企業做強做優做大，提升企業核心競爭力，優化民營企業發展環

境，依法保護民營企業產權和企業家權益，促進民營經濟發展壯大。支持中小微企業發展，深化

簡政放權放，管結合優化，服務改革構建全國統一大市場深化要素市場化改革，建設高標準市場

體系。加強財政政策和貨幣政策協調，配合著力擴大內需，增強消費。加強和完善現代金融監管

，強化金融穩定保障體系，依法將各類金融活動全部納入監管，守住不發生系統性風險底線。



＊加快建設製造強國、航天強國、網絡強國、數字中國＊



二是建設現代化產業體系。堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加

快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國。

三是全面推進鄉村振興。堅持農業農村優先發展，堅持城鄉融合發展，暢通城鄉要素流動。

扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興。全方位夯實糧食安全根基，牢牢守住１８億

畝耕地紅線。深化農村土地制度改革，賦予農民更加充分的財產權益。保障進城落戶農民合法土

地權益，鼓勵依法自願有償轉讓。

四是促進區域協調發展。深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新

型城鎮化戰略，優化重大生產力布局，構建優勢互補、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體

系。



＊推進高水平對外開放，有序推進人民幣國際化＊



五是推進高水平對外開放。穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。加快建設貿易

強國。營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。推動共建「一帶一路」高質量發展。有序推

進人民幣國際化。深度參與全球產業分工和合作，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。

