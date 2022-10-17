《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》中共二十大報告指出，要扎實推進共同富

裕，健全社會保障體系，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多渠

道保障、租購並舉的住房制度。

報告指，分配制度是促進共同富裕的基礎性制度。堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存

，構建初次分配、再分配、第三次分配協調配套的制度體系。努力提高居民收入在國民收入分配

中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重。堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，

增加低收入者收入，擴大中等收入群體。完善按要素分配政策制度，探索多種渠道增加中低收入

群眾要素收入，多渠道增加城鄉居民財產性收入。加大稅收、社會保障、轉移支付等的調節力度

。完善個人所得稅制度，規範收入分配秩序，規範財富積累機制，保護合法收入，調節過高收入

，取締非法收入。引導、支持有意願有能力的企業、社會組織和個人積極參與公益慈善事業。



＊實施漸進式延遲法定退休年齡＊



實施就業優先戰略，健全就業促進機制；完善促進創業帶動就業的保障制度，加強靈活就業

和新就業形態勞動者權益保障。

健全社會保障體系，完善基本養老保險全國統籌制度，發展多層次、多支柱養老保險體系。

實施漸進式延遲法定退休年齡。擴大社會保險覆蓋面，健全基本養老、基本醫療保險籌資和待遇

調整機制，推動基本醫療保險、失業保險、工傷保險省級統籌。促進多層次醫療保障有序銜接，

完善大病保險和醫療救助制度，落實異地就醫結算，建立長期護理保險制度，積極發展商業醫療

保險。加快完善全國統一的社會保險公共服務平台。健全社保基金保值增值和安全監管體系。健

全分層分類的社會救助體系。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、

多渠道保障、租購並舉的住房制度。

推進健康中國建設。優化人口發展戰略，建立生育支持政策體系，降低生育、養育、教育成

本。實施積極應對人口老齡化國家戰略，發展養老事業和養老產業。深化醫藥衞生體制改革，促

進中醫藥傳承創新發展。提高重大疫情早發現能力，加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設

，有效遏制重大傳染性疾病傳播。

