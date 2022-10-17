《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》據內地媒體報道，中證監正在研究制定外

資適用特定短線交易制度的兩項政策，即允許符合條件的境外公募基金參照境內公募基金按產品

計算持有證券數量，豁免香港中央結算適用特定短線交易制度。相關思路和措施已基本明確，正

在履行相關程序，條件成熟時將依法公布實施。

短線交易是指上市公司大股東、董監高等特定主體在較短時間內，將本公司股票或者其他具

有股權性質的證券買入後又賣出，或者賣出後又買入的行為。《證券法》規定，上述特定主體在

６個月內的買賣行為屬於短線交易。同時，《證券法》授權中證監可以規定豁免情形。

從實踐看，當前中證監已允許境內公募基金按產品計算持有證券數量，即對一家基金公司管

理的多隻公募基金合並持有同一公司的股份達到或超過５％，並在６個月內買賣的，不認定為短

線交易，對全國社保基金也作出了類似安排。

在滬深港通機制下，外資一般通過香港中央結算有限公司進入Ａ股市場，香港中央結算作為

名義持有人並不實際參與交易。同時，境外公募基金管理人在內部控制、治理結構、投資管理模

式等方面，與境內公募基金管理人並無本質差別。

業內人士表示，明確外資適用特定短線交易規則，是進一步深化資本市場制度型對外開放的

重要舉措，有利於提高外資參與Ａ股市場的便利性、穩定外資預期，也有利於更好保障滬深港通

機制的運行效率，促進資本市場高質量發展。（ｌｃ）

