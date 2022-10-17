《經濟通通訊社１７日專訊》中國東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）官方微博
宣布，計劃於１０月底恢復多條國際航線，包括上海－曼谷－青島、杭州╱青島╱南京╱昆明－
東京成田、青島╱南京╱煙台－首爾仁川、青島－迪拜等航線。自２０２２年１０月３０日冬春
航季正式開啟後，東航計劃每周客運國際航線將增至４２條１０８班。（ｄｗ）
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17/10/2022 17:25
《中國要聞》東航１０月底恢復內地來往日韓等多條國際航綫
《經濟通通訊社１７日專訊》中國東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）官方微博
宣布，計劃於１０月底恢復多條國際航線，包括上海－曼谷－青島、杭州╱青島╱南京╱昆明－
東京成田、青島╱南京╱煙台－首爾仁川、青島－迪拜等航線。自２０２２年１０月３０日冬春
航季正式開啟後，東航計劃每周客運國際航線將增至４２條１０８班。（ｄｗ）
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