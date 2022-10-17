《經濟通通訊社１７日專訊》中國證監會上周五（１４日）發布公告，就修訂《上市公司股

份回購規則》公開徵求意見。在修訂說明中，證監會指出修訂內容包括放寬新上市公司回購實施

條件，將新上市公司的回購實施條件，由「上市滿一年」調整為「上市滿六個月」。

優化上市公司回購條件，將上市公司為維護公司價值及股東權益所必需的回購觸發條件之一

，由「連續２０個交易日內公司股票收盤價格跌幅累計達到３０％」調整為「連續２０個交易日

內公司股票收盤價格跌幅累計達到２５％」。新規同時擬進一步明確回購與再融資交叉時的限制

區間，優化禁止回購窗口期的規定。

中證監稱，為支持上市公司董監高依法合規增持股份，優化禁止交易「窗口期」的規定，將

上市公司年度報告、半年度報告的「窗口期」調整為「公告前１５日內」，將季度報告、業績預

告、業績快報的「窗口期」調整為「公告前５日內」。

證監會亦就《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》公開

徵求意見。



＊中金：新規有助提升市場主體回購增持積極性＊



中金公司研報稱，２０２２年Ａ股年度回購金額已創歷史新高。中金認為本次制度優化一方

面有助於提升上市公司及主要股東回購增持積極性、完善資本市場基礎制度、助力資本市場更好

服務實體經濟。另一方面，歷史經驗顯示上市公司及重要股東的回購和增持行為在公司股價處於

歷史偏低位置時有積極意義，可從制度建設層面增強市場信心。（ｊｔ）

