《經濟通通訊社１７日專訊》今年前９個月，中國主要國有銀行貸款發放量激增。六大行前

三季度合計投放貸款超過９萬億元（人民幣．下同）。

工行、農行、中行、建行、交行五大國有銀行齊發公告，披露了今年金融支持實體經濟和今

年前三季度信貸投放情況，其中，前三季度工行的境內人民幣貸款餘額比上年末淨增加２﹒２萬

億元，基建領域貸款餘額比上年末增加逾６４００億元；建行截止９月末人民幣貸款近２０萬億

元，人民幣貸款較上年末增加２﹒１萬億元；農行在前三季度新增人民幣各項貸款２﹒２萬億元

；中行客戶貸款較年初增加１﹒６９萬億元；交行境內人民幣各項貸款較上年末增加６４４４億

元。

在此之前的１０月１０日，同為國有銀行的郵儲銀行已率先發布了《持續服務實體經濟、提

高經營質效的公告》。公告顯示，前三季度，郵儲銀行客戶貸款總額超過７萬億元，較上年末增

長超過１０％，增量創歷史同期新高。

按照往年慣例，Ａ股上市銀行一般在１０月下旬披露三季度報告。此次大行齊發公告，提前

「預告」了前三季度部分貸款指標情況。（ｊｔ）

