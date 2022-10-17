《經濟通通訊社１７日專訊》據《泰晤士報》引述消息報道稱，寶馬將停止在英國生產電動
版Ｍｉｎｉ汽車，並將生產轉移到中國。該公司目前在牛津郊外的工廠生產Ｍｉｎｉ電動汽車，
年產４萬輛。除了準備將目前牛津工廠生產的ＭＩＮＩ電動車轉到中國生產之外，寶馬下一代純
電車型ＭＩＮＩ Ａｃｅｍａｎ也將交由ＢＭＷ與中國長城汽車（０２３３３）
（滬：６０１６３３）的合資企業生產。截至１６日，僅有《路透社》的報道稱，寶馬否認了上
述轉移生產線的消息。
寶馬ＭＩＮＩ品牌新任負責人Ｓｔｅｆａｎｉｅ Ｗｕｒｓｔ對此表示，牛津將永遠是
ＭＩＮＩ的家，但牛津工廠「沒有為電動汽車做好準備」，需要進行翻新和投資。Ｗｕｒｓｔ又
表示，未來確實可能出現ＭＩＮＩ與長城汽車都在牛津工廠生產車輛的情況，但她否認了長城將
收購其原牛津工廠的傳言。
長城汽車的消息人士表示，相關談判已經在內部進行，但拒絕給出具體的時間表。
據寶馬集團公布的財報顯示，２０２１年，寶馬集團在全球共銷售了超過２５２﹒１５萬輛
汽車，同比增漲８﹒４％。中國市場方面，寶馬和ＭＩＮＩ品牌在２０２１年共交付了超過
８４﹒６萬輛新車，同比增長８﹒９％。並在隨後的時間內繼續保持增長趨勢－－２０２２年前
三季度，寶馬集團共向中國市場交付超過５９﹒２萬輛寶馬和ＭＩＮＩ汽車，其中純電動車型前
三季度銷量同比增漲６５％。（ｊｔ）
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