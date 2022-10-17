《經濟通通訊社１７日專訊》據《泰晤士報》引述消息報道稱，寶馬將停止在英國生產電動

版Ｍｉｎｉ汽車，並將生產轉移到中國。該公司目前在牛津郊外的工廠生產Ｍｉｎｉ電動汽車，

年產４萬輛。除了準備將目前牛津工廠生產的ＭＩＮＩ電動車轉到中國生產之外，寶馬下一代純

電車型ＭＩＮＩ Ａｃｅｍａｎ也將交由ＢＭＷ與中國長城汽車（０２３３３）

（滬：６０１６３３）的合資企業生產。截至１６日，僅有《路透社》的報道稱，寶馬否認了上

述轉移生產線的消息。

寶馬ＭＩＮＩ品牌新任負責人Ｓｔｅｆａｎｉｅ Ｗｕｒｓｔ對此表示，牛津將永遠是

ＭＩＮＩ的家，但牛津工廠「沒有為電動汽車做好準備」，需要進行翻新和投資。Ｗｕｒｓｔ又

表示，未來確實可能出現ＭＩＮＩ與長城汽車都在牛津工廠生產車輛的情況，但她否認了長城將

收購其原牛津工廠的傳言。

長城汽車的消息人士表示，相關談判已經在內部進行，但拒絕給出具體的時間表。

據寶馬集團公布的財報顯示，２０２１年，寶馬集團在全球共銷售了超過２５２﹒１５萬輛

汽車，同比增漲８﹒４％。中國市場方面，寶馬和ＭＩＮＩ品牌在２０２１年共交付了超過

８４﹒６萬輛新車，同比增長８﹒９％。並在隨後的時間內繼續保持增長趨勢－－２０２２年前

三季度，寶馬集團共向中國市場交付超過５９﹒２萬輛寶馬和ＭＩＮＩ汽車，其中純電動車型前

三季度銷量同比增漲６５％。（ｊｔ）

