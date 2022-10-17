《經濟通通訊社１７日專訊》銀保監近日修訂發布《企業集團財務公司管理辦法》，自

２０２２年１１月１３日起施行。２０２２年７月２９日至８月２９日，銀保監就《辦法》向社

會公開徵求意見，在深入評估論證各方意見後，進一步修改完善了《辦法》。

《辦法》主要修訂內容包括：一是調整准入標準和擴大對外開放。《辦法》修訂從申請人資

產總額、營業收入、利潤總額要求等方面提高了財務公司設立門檻，重申嚴格准入、優中選優的

監管導向，引導企業集團理性申設財務公司。明確外資跨國集團可直接發起設立外資財務公司為

其在中國境內的成員單位提供金融服務，落實對外開放政策要求。

二是優化業務範圍和實施分級監管。《辦法》優化財務公司業務範圍，進一步強化其主責主

業，專注服務集團內部，回歸服務實體經濟本源。同時，區分財務公司對內基礎業務和對外專項

業務，實施業務分級監管，給予市場主體正向激勵，引導經營狀況較好的財務公司改進金融服務

質量，更好服務實體經濟。



＊嚴控財務公司對外業務總額＊



與此同時，《辦法》充分汲取近年來一些財務公司風險教訓，優化和增加財務公司承兌匯票

、集團外負債、貸款比例等監管指標，引導財務公司儲備足夠的流動性資產，嚴格控制對外業務

總額，加強對財務公司對外業務風險的監測、識別和預警。

此外，《辦法》增加公司治理和股東股權監管要求，明確股東、實際控制人和集團不得干預

財務公司業務經營，加強具有財務公司特色的公司治理建設，提升財務公司法人獨立性。《辦法

》還增加財務公司終止及制定恢復處置計劃相關內容，明確財務公司破產的前置審批規定，以及

避免破產重整期財務公司風險擴散外溢的相關監管措施。（ｗｌ）

