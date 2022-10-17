《經濟通通訊社１７日專訊》中共二十大昨天（１６日）開幕，投行高盛綜合會議報告發布

一份分析稱，雖然中共總書記習近平的講話中，提及經濟發展仍然重要，但與５年前會議比較相

對少提及經濟、市場和改革的內容，反而更著重安全、人民和社會主義等議題。加上習近平總結

過去五年成就時提及堅持「動態清零」政策，高盛經濟學家預計，會議於金融經濟的現行政策未

有太大轉變，「動態清零」政策至少將維持至明年第二季。

高盛比較今年與過去五屆中共全國代表大會對股市的影響，指出過去會議舉行前夕，內地股

市會在一個月內出現５％的升幅，但今年未出現此升勢，因目前中國ＭＳＣＩ在全球股市和風險

資產受全球的通脹、各國政策和地緣政治等憂慮加劇環境下，第四季以來下跌了４％。高盛指，

目前市場關注習近平會否打破兩屆任期限制的傳統，令過去但凡換屆市場或認為新一屆政府將集

中推動經濟增長，因而金融市場短期有機會回升的機率變得不確定。

高盛報告表示，二十大仍未出現任何新和實質性的政策轉變，故仍維持過去投資策略的取態

，較看好Ａ股表現，因相對離岸股票較少受環球經濟影響而波動。高盛同時認為國企指數仍有吸

引力，因目前其看跌期權的行使價更低於環球金融風暴水平；且國指自２０２１年高位至今已累

跌５４％，過去一個月累計跌幅亦有１３％，再者按基本分析，高盛預計未來５年中國企業的利

潤每年將增長１０％，對國企股股價構成支持。（ｗｌ）（ｚｚ）

