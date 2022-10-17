《經濟通通訊社１７日專訊》中國共產黨第二十次全國代表大會於１０月１６日召開，中共

總書記習近平在大會上做重要報告。瑞銀投資銀行整理二十大會議報告，瑞銀亞洲經濟研究主管

、首席中國經濟學家汪濤預計，從明年二季度開始政策支援持續加碼，同時維持對２０２２年和

２０２３年全年ＧＤＰ增速預測為２﹒７％和４﹒６％。

汪濤認為，現行防疫政策不會很快出現重大調整，她的基準預測假設２０２３年３月全國兩

會之後防疫形勢可能明顯好轉，不過也存在現行政策維持更長時間的可能性。汪濤預計，未來十

年中國潛在ＧＤＰ增速可能在４－４﹒５％之間，２０３０年之後則進一步放緩。

根據瑞銀的重點整理，二十大報告重申將「毫不動搖」鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展

，充分發揮市場在資源配置中的「決定性作用」，更好發揮政府作用。同時，科技創新、共同富

裕與綠色發展是重要主題。為了加快實施創新驅動發展戰略，報告要求形成具有全球競爭力的開

放創新生態，但重點要求加快實現高水準科技自立自強，確保重要產業鏈供應鏈安全，集聚力量

進行原創性引領性科技攻關。（ｗｌ）

