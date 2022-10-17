《經濟通通訊社１７日專訊》中共二十大１６日在北京人民大會堂開幕，中共中央總書記習

近平向大會作報告。習近平指出，從現在起，中國共產黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民

全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉

大復興。習近平又指，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內

大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。就抗擊新冠疫情，習近平強調，中共堅

持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌

疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

中證監就修訂《上市公司股份回購規則》公開徵求意見。中證監指出修訂內容包括放寬新上

市公司回購實施條件，將新上市公司的回購實施條件，由「上市滿一年」調整為「上市滿六個月

」。中金指新規有助提升市場主體回購增持積極性。

另外，據內媒報道，中證監正在研究制定外資適用特定短線交易制度的兩項政策，即允許符

合條件的境外公募基金參照境內公募基金按產品計算持有證券數量，豁免香港中央結算適用特定

短線交易制度。相關思路和措施已基本明確，正在履行相關程序，條件成熟時將依法公布實施。

不過美股上周五（１４日）收市全線下跌，數據加劇聯儲會繼續激進加息的擔憂，加上反映

中概股表現的金龍中國指數創下７個月收盤新低，滬深股市今早隨外圍低開，上證綜合指數（滬

綜指）低開０﹒３７％，報３０６０﹒５２點，深綜指低開０﹒５％，醫療、新冠檢測、航空股

造好，煤炭、石油股走低。

人民銀行今日等量續作到期的中期借貸便利操作（ＭＬＦ）５０００億元（人民幣．下同）

，期限１年，利率維持在２﹒７５％；人行同時進行２０億元７天期逆回購，中標利率持平為

２％，全口徑計，淨回籠１９０億元。（ｃａ）

