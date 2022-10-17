《經濟通通訊社１７日專訊》中共中央總書記習近平在二十大的報告重申，面對新冠肺炎疫

情，堅持人民至上、生命至上，繼續動態清零方針，最大限度保護人民生命安全和身體健康。內

地多地繼續靜默管理或開展核酸檢測。其中天津市為堅決阻斷疫情隱匿傳播鏈條，決定明日

（１８日）在全市範圍繼續開展核酸檢測。而上海過去一日新增３２宗無症狀感染，楊浦區防疫

部門宣布該區將在今日和後日（１９日）晚上進行全區全員核酸篩查。

滬深股市今早低開，之後跌勢有所放緩，滬綜指半日仍跌０﹒１％，報３０６８﹒８３點。

深成指低開０﹒５６％，半日跌０﹒３６％；創業板指回吐０﹒７８％。醫療、新冠檢測、航空

股造好，煤炭、石油股走低。

人民銀行今日等量續作到期的中期借貸便利操作（ＭＬＦ）５０００億元（人民幣．下同）

，期限１年，利率維持在２﹒７５％；人行同時進行２０億元７天期逆回購，中標利率持平為

２％，全口徑計，淨回籠１９０億元。兩市半日成交５２２０億元，較上日（１４日）同時段成

交略增２﹒２％，值得留意的是外資再次轉為流出，陸股通淨流出近１８億元。



＊關注「禁酒令」影響，古井貢酒績優仍跌停＊



花旗稱，市場近期過度擔憂政府可能在公務活動中實施「禁酒令」對中國白酒行業的衝擊。

加上外資再次轉為流出，白酒板塊下挫，古井貢酒（深：０００５９６）發布首三季業績後股價

「見光死」跌停，跌停價報２２８﹒５１元。山西汾酒（滬：６００８０９）跌２﹒７％，瀘州

老窖（深：０００５６８）跌２﹒２％，今世緣（滬：６０３３６９）跌１﹒７％，白酒龍頭貴

州茅台（滬：６００５１９）三季度同比增近１５﹒８％；半日仍跌１﹒５％，口子窖

（滬：６０３５８９）同跌１﹒５％。

國際油價頹勢，能源板塊走跌，煤炭股繼續集體重挫，平煤股份（滬：６０１６６６）急跌

６﹒９％，潞安環能（滬：６０１６９９）挫６﹒６％，報安源煤業（滬：６００３９７）瀉

４％，晉控煤業（滬：６０１００１）跌３﹒７％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌２﹒９％

，中國神華（滬：６０１０８８）跌１﹒１％。



＊動態清零政策不動搖，新冠檢測概念股齊揚＊



內地對動態清零政策不動搖，新冠檢測概念股今早再急升，新產業（深：３００８３２）抽

升９﹒２％，安圖生物（滬：６０３６５８）、九安醫療（深：００２４３２）齊齊漲停，樂普

醫療（深：３００００３）飆６％，金域醫學（滬：６０３８８２）升４％。

華安證券認為，政策利好下醫療設備更新需求有望大幅釋放，業績潛在增量疊加低估值、受

集採影響較低等特性，看好醫療器械板塊強勢行情有望持續演繹。醫療器械板塊走高，惠泰醫療

（滬：６８８６１７）、迪瑞醫療（深：３００３９６）、微電生理（滬：６８８３５１）、創

新醫療（深：００２１７３）、大博醫療（深：００２９０１）等多股漲停，心脈醫療

（滬：６８８０１６）飆升１４﹒１％。（ｃａ）

