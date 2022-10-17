《經濟通通訊社１７日專訊》中共二十大召開，中共中央總書記習近平宣讀任內第二份工作

報告。習近平總結過去十年來，經歷了三件大事：一是迎來中國共產黨成立一百周年，二是中國

特色社會主義進入新時代，三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年

奮鬥目標。報告又為中國步入第二個百年目標定調開篇，提出以中國式現代化全面推進中華民族

偉大復興。堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主

體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

投資者消化二十大傳遞的積極政策訊號，軍工、科技股逆市走強，帶動Ａ股先跌後回穩。滬

深股市今早低開，午後齊齊翻紅，滬綜指收市轉升０﹒４２％，報３０８４﹒９４點。深成指低

開０﹒５６％，收市升０﹒３６％。個股漲多跌少，醫療、新冠檢測、軍工股造好，煤炭、石油

股走低。

分析認為，市場破曉將至，將重回震盪上行趨勢。對於後市，經濟復甦持續深入、資金供需

向好、提前布局估值切換是主要驅動邏輯。

二十大期間，人行加強政策維穩力度，今天等量續做１０月到期的中期借貸便利（ＭＬＦ）

５０００億元（人民幣．下同），同時進行２０億元７天期逆回購，全口徑計，淨回籠１９０億

元。交投方面，兩市成交８０７３億元，按日少６﹒２％。值得留意的是外資再次轉為流出，陸

股通淨流出４４﹒２５億元。



＊二十大報告撐強軍備戰，軍工股起動＊



二十大報告要求全面加強練兵備戰，實施國防科技和武器裝備重大工程。軍工板塊漲幅居前

，北方華創（深：００２３７１）升８﹒１％，中國衛通（滬：６０１６９８）升４﹒３％，航

發動力（滬：６００８９３）升３﹒１％，紫光國微（深：００２０４９）、中航光電

（深：００２１７９）升２﹒３％，中航機電（深：００２０１３）升２﹒２％。

報告又提出，必須堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力，深入實施科

教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，開辟發展新領域新賽道，不斷塑造發展新動能

新優勢。教育板塊大幅拉升，科德教育（深：３００１９２）漲停，國新文化

（滬：６００６３６）、凱文教育（深：００２６５９）、傳智教育（深：００３０３２）、國

脈科技（深：００２０９３）齊齊封板，豆神教育（深：３０００１０）飆升１３％，全通教育

（深：３００３５９）升近７％。



＊六大國有行齊披露融資投放撐經濟＊



中工農建交以及郵儲銀行六大行，集體公布前三季度融資投放公告。截至今年９月末，中工

農建交郵六大行新增貸款規模達９﹒５３萬億元，同比增加約３１﹒３％。銀行股午後個別發展

，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，建

設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒２％。

醫療器械板塊再掀漲停潮，惠泰醫療（滬：６８８６１７）、迪瑞醫療

（深：３００３９６）、大博醫療（深：００２９０１）等漲停。九安醫療

（深：００２４３２）預計前三季度淨利同比大增３１８倍至３２４倍，收市同樣漲停。戴維醫

療（深：３００３１４）飆升１７％，心脈醫療（滬：６８８０１６）急升１５﹒９％，南微醫

學（滬：６８８０２９）升５﹒５％，浩歐博（滬：６８８６５６）升５﹒１％。

內地對動態清零政策不動搖，新冠檢測概念股再急升，新產業（深：３００８３２）抽升

９﹒１％，樂普醫療（深：３００００３）飆５﹒８％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３８４６﹒４１ ＋０﹒１０

上證綜合指數 ３０８４﹒９４ ＋０﹒４２ ３４９２﹒００

深證綜合指數 １９９７﹒８１ ＋０﹒６８

上證Ｂ股指數 ２９４﹒４４ －０﹒２０ １﹒２９

深證Ｂ股指數 １１３２﹒４２ －０﹒６７ ０﹒４１

上證１８０指數 ８１２３﹒７９ ＋０﹒１２

上證３８０指數 ５７４２﹒８３ ＋０﹒５６

深證成份指數 １１１６２﹒２６ ＋０﹒３６ ４５８１﹒００

中小創新指數 ２２９２﹒２７ ＋１﹒２９

深圳創業板指數 ２４３５﹒０２ ＋０﹒０３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

