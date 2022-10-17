《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒２９％，報８０９０﹒１８點，上

證３８０指數半日跌０﹒１４％，報５７０２﹒７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２９﹒８５億元，賣盤超買盤，

淨流出９﹒８５億元。

平煤股份（滬：６０１６６６）、陝西煤業（滬：６０１２２５）發布業績預告，前三季度

淨利同比增超過一倍。惟平煤股份插水６﹒９％，陝西煤業（滬：６０１２２５）跌１﹒２％。

煤炭股繼續重挫，潞安環能（滬：６０１６９９）跌６﹒６％，安源煤業（滬：６００３９７）

跌逾４％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌２﹒９％。

中共二十大召開，中共中央總書記習近平強調，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國

人決定。堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。軍工股盤中走

強，中航沈飛（滬：６００７６０）、中國衛通（滬：６０１６９８）漲逾４％，中航重機

（滬：６００７６５）升０﹒２％。

中證監修訂《上市公司股份回購規則》和《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司

股份及其變動管理規則》，從四個方面進一步提升了回購、增持便捷性。其中，長城汽車

（滬：６０１６３３）斥１８億元回購２０００萬股－４０００萬股Ａ股，每股回購價不超過

４５元。長汽半日升１﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

