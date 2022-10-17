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AH股新聞

17/10/2022 15:12

《滬股通》上證１８０收升０﹒１２％，上證３８０升０﹒５６％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒１２％，報８１２３﹒７９點，
上證３８０指數收升０﹒５６％，報５７４２﹒８３點。
　　中工農建交以及郵儲銀行六大行，集體公布前三季度融資投放公告。截至今年９月末，中工
農建交郵六大行新增貸款規模達９﹒５３萬億元人民幣，同比增加約３１﹒３％。銀行股午後個
別發展，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌
０﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）升０﹒２％。
　　平煤股份（滬：６０１６６６）、陝西煤業（滬：６０１２２５）發布業績預告，前三季度
淨利同比增超過一倍。惟平煤股份插水４﹒４％，陝西煤業跌１﹒４％。煤炭股繼續重挫，潞安
環能（滬：６０１６９９）跌３﹒３％，中煤能源（滬：６０１８９８）跌２﹒８％。
　　中共二十大召開，中共中央總書記習近平強調，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國
人決定。堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾放棄使用武力。軍工股走強，
中航沈飛（滬：６００７６０）升６﹒９％、中國衛通（滬：６０１６９８）漲４﹒３％，中航
重機（滬：６００７６５）升２﹒９％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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