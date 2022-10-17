《經濟通通訊社１７日專訊》深證成指半日跌０﹒３６％，報１１０８１﹒８點，深證中小

創新指數半日升０﹒６３％，報２２７７﹒２３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２６﹒２２億元，賣盤超買盤，

淨流出６﹒２２億元。

習近平指面對突如其來的新冠疫情，堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，最大

限度保護人民生命安全和健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。新冠檢測概念

股今早再急升，新產業（深：３００８３２）抽升９﹒２％，樂普醫療（深：３００００３）飆

逾６％。

再有酒股在發布首三季業績後股價「見光死」，古井貢酒（深：０００５９６）早盤大幅低

開後迅速封跌停，跌停價報２２８﹒５１元。Ａ場白酒板塊持續弱勢，洋河股份

（深：００２３０４）、瀘州老窖（深：０００５６８）跌逾２％，五糧液

（深：０００８５８）亦跌超１％。

華安證券認為，政策利好下醫療設備更新需求有望大幅釋放，業績潛在增量疊加低估值、受

集採影響較低等特性，看好醫療器械板塊強勢行情有望持續演繹。醫療器械板塊繼續走高，迪瑞

醫療（深：３００３９６）、創新醫療（深：００２１７３）、大博醫療（深：００２９０１）

等多股漲停。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

