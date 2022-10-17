《經濟通通訊社１７日專訊》深證成指今日收升０﹒３６％，報１１１６２﹒２６點，深證

中小創新指數收升１﹒２９％，報２２９２﹒２７點。

國家能源局表示，將加強煤炭電能產量建設，推動油氣產業高質量發展，確保北方冬季供暖

，避免今夏四川缺電困境。此外發布會上透露，能源局力爭到２０２５年國內能源的年綜合生產

能力達到４６億噸標準煤以上的水平。能源股回穩，惠博普（深：００２５５４）升５﹒７％。

習近平指面對突如其來的新冠疫情，堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，最大

限度保護人民生命安全和健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。新冠檢測概念

股再急升，新產業（深：３００８３２）抽升９﹒１％，樂普醫療（深：３００００３）飆

５﹒８％。

再有酒股在發布首三季業績後股價「見光死」，古井貢酒（深：０００５９６）收跌

９﹒２％，盤中曾觸跌停價。Ａ場白酒板塊持續弱勢，洋河股份（深：００２３０４）跌

１﹒９％，瀘州老窖（深：０００５６８）跌逾２％，五糧液（深：０００８５８）亦跌

０﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

