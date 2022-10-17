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AH股新聞

17/10/2022 10:06

《Ａ股焦點》中共堅持動態清零不動搖，新冠檢測股升安圖生物漲停

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國共產黨第２０次全國代表大會１６日在北京人民大會堂開
幕，中共中央總書記習近平代表第１９屆中央委員會向大會作報告。習近平指面對突如其來的新
冠疫情，堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，最大限度保護人民生命安全和健康，
統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。
　　對於中國堅定不移地貫徹「動態清零」方針，會否擔心在經濟面臨挑戰時會被其他國家孤立
，二十大新聞發言人孫業禮在１５日舉行的首場新聞發布會回應，如果算總帳，中國防疫措施是
最經濟的、效果最好的。他稱，將按照「動態清零」的總方針，不斷完善疫情防控的具體措施，
防控策略和舉措會愈來愈科學、愈來愈精準、愈來愈有效，統籌疫情防控和經濟社會發展的水平
也會愈來愈高。曙光就在前頭，堅持就是勝利。
　　新冠檢測概念股今早再急升，新產業（深：３００８３２）抽升１３﹒２％，安圖生物
（滬：６０３６５８）升一成漲停，樂普醫療（深：３００００３）飆９﹒２％，金域醫學
（滬：６０３８８２）走高５﹒３％，九安醫療（深：００２４３２）升５﹒２％，華大智造
（滬：６８８１１４）彈３﹒６％，恩華藥業（深：００２２６２）升２﹒５％，華大基因
（深：３００６７６）升１﹒４％，復星醫藥（滬：６００１９６）升０﹒５％，邁瑞醫療
（深：３００７６０）升０﹒３％，萬泰生物（滬：６０３３９２）升０﹒２％。（ｊｔ）

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