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AH股新聞

17/10/2022 10:36

《Ａ股焦點》習近平要求加快武器裝備現代化，軍工股走強

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中共二十大召開，中共中央總書記習近平強調，解決台灣問題
是中國人自己的事，要由中國人決定。堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一，但決不承諾
放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，強調是針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子
及分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。在強軍方面，習近平指出，堅持黨對人民軍隊的絕對領導
，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快軍事理論現代化、軍隊組織
形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力
，有效履行新時代人民軍隊使命任務。
　　Ａ場軍工股盤中走強，中航沈飛（滬：６００７６０）、中國衛通（滬：６０１６９８）漲
近５％，北方華創（深：００２３７１）升３﹒８％，中航重機（滬：６００７６５）升
２﹒７％，紫光國微（深：００２０４９）、中航機電（深：００２０１３）、航發動力
（滬：６００８９３）、中航光電（深：００２１７９）、振華科技（深：０００７３３）等揚
逾２％，中國船舶（滬：６００１５０）、中國重工（滬：６０１９８９）升近１％。（ｊｔ）

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