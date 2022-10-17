《經濟通通訊社１７日專訊》中證監修訂《上市公司股份回購規則》和《上市公司董事、監

事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》，從四個方面進一步提升了回購、增持便

捷性，包括優化上市公司回購條件、放寬新上市公司回購限制、完善回購及增持窗口期以及合理

界定股份發行行為。規則發布後，一批公司發布了回購、增持計劃。

其中，長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，董事會審議通過以集中競價交

易方式回購不低於２０００萬股，不超過４０００萬股Ａ股，每股回購價不超過４５元（人民幣

．下同），回購股份資金總額上限為１８億元。

長汽Ａ股現升０﹒９％，報２７﹒２１元人民幣；Ｈ股跌０﹒６％，報７﹒１８港元。



＊多家深市公司作出積極響應＊



１４日至１６日晚間，４２家深市公司披露推出回購增持計劃或回購增持進展相關公告，其

中回購相關公告２５份，增持相關公告１７份。分眾傳媒（深：００２０２７）、韻達股份

（深：００２１２０）、水晶光電（深：００２２７３）、雅化集團（深：００２４９７）、星

源材質（深：３００５６８）、愛康科技（深：００２６１０）、維爾利（深：３００１９０）

等７家公司新披露回購計劃，回購金額上限合計為１６﹒１億元；東華軟件

（深：００２０６５）、奧海科技（深：００２９９３）、一心堂（深：００２７２７）、盛航

股份（深：００１２０５）等４家公司的控股股東、實控人新推出增持計劃，擬增持金額合計

７３００萬元。

上述提及的Ａ股大部向上揚，一心堂漲４﹒２％，東華軟件升３﹒４％，維爾利升１﹒９％

，水晶光電升１﹒５％，韻達股份、奧海科技升逾１％，愛康科技升０﹒９％，分眾傳媒升

０﹒５％，惟星源材質跌４﹒５％，盛航股份挫近３％，雅化集團跌０﹒７％。（ｊｔ）

