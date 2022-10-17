《經濟通通訊社１７日專訊》再有酒股在發布首三季業績後股價「見光死」，古井貢酒

（深：０００５９６）早盤大幅低開後迅速封跌停，跌停價報２２８﹒５１元（人民幣．下同）

。

該公司稍早發布２０２２年前三季度業績快報稱，前三季度，古井貢酒實現營業總收入

１２７﹒６５億元，同比增長２６﹒３５％；歸屬於上市公司股東的淨利潤２６﹒２３億元，同

比增長３３﹒２％。若單計第三季，古井貢酒第三季度實現營業收入３７﹒６３億元，同步增長

２１﹒５８％；歸屬於上市公司股東的淨利潤７﹒０４億元，同比增長１９﹒２７％。值得關注

的是，第三季營收、淨利潤同比增速均較第二季的２９﹒５５％和４５﹒３２％顯著放緩。

瀘州老窖（深：０００５６８）、洋河股份（深：００２３０４）也已於上周五（１４日）

晚發布前三季業績預告或快報。截至目前，白酒行業共有８家上市公司發布前三季業績相關公告

，均預計業績有增長。但嚴格的疫情封控將持續嚴重影響消費市場成為市場共識，Ａ場白酒板塊

持續弱勢，山西汾酒（滬：６００８０９）挫３﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）、洋河

股份、今世緣（滬：６０３３６９）跌逾２％，瀘州老窖、五糧液（深：０００８５８）、迎駕

貢酒（滬：６０３１９８）、老白干酒（滬：６００５５９）等亦跌超１％。（ｗｌ）

