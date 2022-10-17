《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行調查統計司前司長盛松成預料，年底前人民幣兌美元

匯率在７至７﹒３之間徘徊，並指人行仍有較多政策工具可引導人民幣匯率預期。

盛松成在內媒發文指出，伴隨美國加息周期，中美利差持續深度倒掛，美元指數走強。今年

以來，人民幣兌美元匯率已貶值超過１０％，短期內仍然承壓。人行兩次下調金融機構外匯存款

準備金率，並將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從零上調至２０％，這些都有助於放緩人民幣

匯率的貶值速度。

他指出，相較於世界其他主要貨幣，人民幣表現相對良好。ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數較

２０２１年末基本持平。人民幣兌美元的貶值幅度遠小於歐元、英鎊、日元等貨幣，本輪貶值造

成的市場衝擊相對有限。

他並提到，外匯市場參與者更趨理性。面對雙向波動、彈性增強的人民幣匯率，進出口企業

等市場微觀主體逐漸從跟風盲從模式轉換到逢高結匯、逢低購匯的理性交易模式，企業匯率風險

中性意識明顯增強，賭人民幣匯率單邊升值或貶值情況減少，更多聚焦於主責主業，合理管理匯

率風險。



＊人行仍有較多政策工具引導人民幣預期＊



文章預計，中長期看人民幣持續大幅貶值的可能性不大。目前人行也仍有較多政策工具可以

用來引導人民幣預期，必要時可重啟逆周期因子，或在離岸市場增加央票發行規模，收緊人民幣

流動性。預計年底前，人民幣匯率會在７﹒０－７﹒３之間徘徊。儘管中美利差倒掛一定程度上

導致了資本外流，但如果中國經濟能夠快速企穩回升，美國貨幣政策轉向的溢出效應將會大大減

少。（ｄｗ）

