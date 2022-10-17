《經濟通通訊社１７日專訊》國家發展改革委於二十大新聞中心舉行首場記者招待會，在回

答關於能源安全的問題時，發改委表示，作為能源的生產和消費大國，確保能源安全是做好能源

工作的首要任務，要大力提升油氣勘探開發的力度，力爭到２０２５年國內能源的年綜合生產能

力達到４６億噸標準煤以上的水平。

發改委提出，重點從三個方面守住能源安全的底線。一是扎實抓好固本強基，充分發揮煤炭

的「壓艙石」作用和煤電的基礎性調節性作用，大力提升油氣勘探開發的力度，力爭到２０２５

年國內能源的年綜合生產能力達到４６億噸標準煤以上的水平。同時還要進一步建立健全煤炭石

油儲備體系，加快儲備庫和液化天然氣接收站等設施的建設，確保能源供應保持合理的彈性力度

。

二是著眼長遠發展需要，全面構建風、光、水、核等清潔能源供應體系。扎實推動水電、核

電重大工程建設，統籌推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風光電基地的建設，因地制宜

，發展地熱能等其他可再生能源，確保到２０２５年非化石能源的消費比重達到２０％左右，到

２０３０年達到２５％左右。

三是扎實抓好風險管控，繼續強化底線思維和風險意識，大力推進能源安全監測預警能力的

建設，建立健全煤炭、油氣、電力等工區的預警機制，不斷加強應急保障電源管網互聯互通等基

礎設施的建設，扎實提升區域互進多能互補水平，持續強化重點區域重點時段能源安全供應，進

一步提升應急響應和搶險救災的能力。（ｄｗ）

