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AH股新聞

17/10/2022 11:35

【二十大】分析料有一大筆財政支出進入科技行業，財赤壓力增大

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中共二十大周日（１６日）開幕，會期為一周，將為中國步入
第二個百年目標定調開篇，中共總書記習近平在大會上做重要報告。ＩＮＧ銀行大中華經濟師彭
藹嬈表示，報告令人重新思考為實現高科技的目標財政政策所需的力度。企業將資源投入到高科
技研究中會獲得稅收優惠政策，國有背景的公司可能是主要實體。這意味著會有一大筆財政支出
進入科技行業，這也適用於實現高質量的教育。
　　彭藹嬈指，到目前為止，中國財政赤字已經超過５﹒１％，之前都是４％左右。由於今年和
明年的土地銷售收入較低，財政赤字將繼續增加。因此，報告還暗示，中國政府將發行更多的債
券來支持其增長計劃。儘管政府的財政健康狀況仍然良好，但鑒於財政支出和投資的需求不斷增
加，意味著財政壓力正在增加。
　　中金宏觀張文朗、黃文靜等亦表示，未來無論是財政還是金融領域，對科技創新的支持力度
可能都將進一步加大。一方面，財政的直接支持規模可能繼續上升；另一方面，政策性金融的作
用也將繼續擴大，人行可能繼續推出與科技創新有關的結構性貨幣政策工具，主要銀行可能也將
加大對相關行業和公司的融資支持力度。（ｗｌ）

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