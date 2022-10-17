《經濟通通訊社１７日專訊》據《路透》引述多位消息人士表示，數家中國國有大行通過掉

期市場吸納美元，助力支撐人民幣即期匯價。早盤一年期美元╱人民幣掉期下破數道關口並觸及

負２４５０點，創２００８年７月以來新低。消息人士稱，多家大行近期在在岸市場進行了掉期

操作，而且量也不小；大行可通過遠端賣出的美元╱人民幣掉期交易獲得美元，並再在即期市場

適度投放，借以穩定人民幣走勢。

但另一外資行交易員認為，長端掉期缺乏厚度，容易引發價格快速波動，從掉期估計籌集不

到多少錢，如果從平價看，一年期是偏低了，甚至都可以考慮逢低建多倉。

根據ＥＩＫＯＮ終端，在岸美元╱人民幣一年期掉期點自上周五（１４日）的負２０００附

近快速下行。今年以來掉期幾乎呈現單邊下跌走勢，美聯儲今年持續加息，中美利差收窄直至倒

掛持續加深，掉期也持續承壓。

人民幣兌美元即期（ＣＮＹ）今早高開並短暫成交在中間價位置，隨後震盪走弱，最低暫見

７﹒２０２０，離岸價（ＣＮＨ）維持在７﹒２附近交投；人民幣中間價則繼續維持在７﹒１１

附近，仍存較大的逆周期過濾。（ｗｌ）

