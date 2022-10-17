《經濟通通訊社１７日專訊》適逢中共二十大召開，人行加強政策維穩力度，今天等量續做

１０月到期的中期借貸便利（ＭＬＦ），流動性支持力度超過預期，持平的利率則基本指定了本

月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不變的大方向。業內人士指出，不論是應對年內巨額ＭＬＦ到期

，還是支持地方債發行，市場對未來一段時間中國將降準的預期未消。只是近來人民幣匯率大幅

貶值，流動性若再放鬆可能引發資金外流壓力，成為影響人行能不能、以及何時按下放鬆閘口的

重要因素。

光大證券首席債券分析師張旭表示，ＭＬＦ等量續做，清晰地體現出人行正在為實體經濟提

供更有力支持；ＭＬＦ利率持平之下，本月ＬＰＲ進一步下行的概率有限。東方金誠首席宏觀分

析師王青認為，在ＭＬＦ利率持平前提下，加上近期企業貸款增速較快，本月一年期ＬＰＲ報價

有望保持穩定；惟考慮到樓市仍較低迷、居民房貸持續處於同比少增狀態，不排除本月五年期

ＬＰＲ再次單獨下調。



＊高達１萬億元ＭＬＦ下月到期，澳新：四季度有必要降準＊



三菱日聯銀行首席金融市場分析師孫武指出，因為中國經濟增速面臨較大的挑戰，全球流動

性饕餮盛宴結束後，人行是為數不多的維持貨幣政策較寬鬆的央行之一，今天ＭＬＦ全額續做可

以看作是人行將繼續維持貨幣政策寬鬆的信號。

在澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬看來，信貸增長、政府債券發行以及繳稅等，都增加了

市場流動性需求。而１１月高達１萬億元（人民幣．下同）的ＭＬＦ到期，令資金面更具挑戰性

。因此，他認為四季度仍有必要降準。



＊穩匯市在宏觀政策議程中受進一步重視＊



據《路透》統計，今年１１月、１２月和明年１月ＭＬＦ到期量依次為１萬億、５０００億

和７０００億元，三個月合計規模２﹒２萬億。

王青表示，當前銀行體系流動性偏寬鬆，若後期銀行貸款投放力度顯著加大，銀行流動性將

出現較為明顯的收緊態勢，不排除後續人行加量續做ＭＬＦ，或年底前後實施全面降準並部分置

換到期ＭＬＦ的可能性。

他同時強調，儘管當前三大人民幣匯率指數基本保持穩定，而且在國內經濟回升、經常項目

保持較大規模順差背景下，人民幣匯率出現脫離美元走勢快速貶值的風險可控，但穩匯市在宏觀

政策議程中正在受到進一步重視。（ｗｌ）

