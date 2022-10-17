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AH股新聞

17/10/2022 13:45

【ＦＯＣＵＳ】「發展」仍膺第一要務，「高質量」尋新突破

　　【ＦＯＣＵＳ】從２０１７年的「仍處重要戰略機遇期，前景十分光明」，到５年後的「進
入戰略機遇和風險挑戰並存時期……準備經受驚濤駭浪重大考驗」，在最高決策層眼中，中國這
艘巨艦面臨大環境劇變，「安全」考量重要性急升，但「發展」仍是黨執政興國的第一要務。
　　全球矚目的中共二十大揭盅未來１５年中心任務－－以「中國式現代化」全面推進中華民族
偉大復興；相比十九大報告，最新報告對「高質量發展」及「收入分配」的闡述，值得留意。
　
＊首提「中國式現代化」，強調共同富裕＊
　
　　中共二十大周日（１６日）在北京開幕，７２頁的紙質報告由總書記習近平，以精簡版的形
式於１小時４５分鐘宣讀完畢。
　　作為中國未來航向的最高路線指南，十九大報告提出的「決勝全面建成小康社會」成功實現
後，下一步的重點是甚麼？二十大報告明確，從現在起的中心任務，就是「全面建成社會主義現
代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」
　　從１９５４年首提「４個現代化（工業、農業、國防、科學技術）」，到２０１３年新增第
５個「國家治理體系和治理能力現代化」，最新「中國式現代化」有何內涵？報告闡釋，其中兩
大本質要求關鍵詞，包括實現「高質量發展」及「全體人民共同富裕」，換言之，跟西方式的資
本為中心、貧富分化的的現代化不同。
　　十九大報告早在２０１７年時就指，「中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段」，
二十大報告就用更多篇幅詳細說明，如何「加快構建新發展格局，著力推動高質量發展」。
　
＊報告全文重申「房住不炒」「反壟斷」＊
　
　　兩廂對比，今次新增「增強國內大循環內生動力和可靠性」、「著力提升產業鏈供應鏈韌性
和安全水準」、「集聚力量進行原創性引領性科技攻關」、「全面提高人才自主培養品質」、「
強化金融穩定保障體系」、「全方位夯實糧食安全根基」、「加快規劃建設新型能源體系」等提
法，暗示未來突破方向。
　　至於共同富裕，二十大報告重申「堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存」，新增「規範
收入分配秩序，規範財富積累機制」，或預示更多所得稅及財產稅改革將陸續有來。
　　另值一提的是，盡管昨日現場報告未提及「堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」、「
加強反壟斷和反不正當競爭」、「依法規範和引導資本健康發展」，但報告全文就對此一個都不
少。至於備受關注的抗疫政策，報告重申「堅持動態清零不動搖，最大限度保護了人民生命安全
和身體健康」。
　　總而言之，面對各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生，避免任何政策激烈轉向，
應是未來的底線思維。

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