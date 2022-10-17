《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股三大股指上周周線均出現上漲，滬指累漲１﹒５７％，深

證成指累漲３﹒１８％，創業板指累漲６﹒３５％。中信証券發表報告指出，Ａ股全面修復行情

已啟動，預計將持續數月，期間擾動因素或有反覆，但不改修復趨勢。

首先，改革和托底政策逐步明確，基本面預期逐步修復，９月社融數據超預期後在第四季度

增速有望繼續抬升，預計本輪國內ＧＤＰ按年改善將延續至明年二季度，經濟和政策預期明朗奠

定本輪修復行情的基礎。其次，通脹約束下美聯儲政策難轉向，年底前加息預計將如期落地，但

預期難再惡化，Ａ股基本面的相對優勢顯現，人民幣滙率恢復雙向波動，外部因素的負面影響漸

弱，打開本輪修復行情的窗口。

最後，市場流動性開始改善，市場風險偏好從底部抬升，而仍然處於低位的估值還有修復空

間，存量資金調倉和增量資金入場延續，產生資金接力效應，強化本輪修復行情的持續性。



＊海通：保交樓政策有望推動四季度股市迎來年內第二波機會＊



海通證券則發表策略報告指，借鑑歷史，信貸數據向上拐點與Ａ股底部依次出現，順序為貸

款餘額、Ｍ２、社融存量同比，之後是Ａ股，以及或之後是中長期貸款餘額同比。

本次社融同比見底於２０２１年１０月，今年９月中長貸同比開始回升，驗證當前Ａ股底部

區域扎實。穩增長、保交樓政策落地有望推動四季度股市迎來年內第二波機會，新能源和數字經

濟等成長板塊彈性更大。（ｃａ）

