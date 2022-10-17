《經濟通通訊社１７日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）宣布，於今年

７至１０月期間簽訂了若干項合同，合計金額約２８５﹒５億元人民幣，約佔公司中國會計準則

下２０２１年營業收入的１２﹒６％。（ｈｙ）

