《經濟通通訊社１７日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）宣布，於今年
７至１０月期間簽訂了若干項合同，合計金額約２８５﹒５億元人民幣，約佔公司中國會計準則
下２０２１年營業收入的１２﹒６％。（ｈｙ）
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17/10/2022 18:28
《國企紅籌》中國中車７至１０月簽訂合同，總額２８５﹒５億人幣
《經濟通通訊社１７日專訊》中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）宣布，於今年
７至１０月期間簽訂了若干項合同，合計金額約２８５﹒５億元人民幣，約佔公司中國會計準則
下２０２１年營業收入的１２﹒６％。（ｈｙ）
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