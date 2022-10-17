《經濟通通訊社１７日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，近日收

到中國證監會關於核准批復，該會核准其上市證券做市交易業務資格。

該集團指，將按規定和批復的要求，修改《公司章程》、換發經營證券期貨業務許可證；在

人員、業務設施、信息系統和經營場所等造好準備；加強信息技術安全管理，保障上市證券做市

交易業務信息系統安全穩定運行，確保該項業務順利開展。（ｗｈ）

