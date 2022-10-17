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AH股新聞

17/10/2022 07:53

交通銀行（０３３２８）首９個月人幣貸款比去年末增近１１％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，今年首
９個月，融資總量超過８０００億元（人民幣．下同）。其中，境內人民幣各項貸款較去年末增
加６４４４億元，增幅１０﹒６３％，同比多增９５０億元；戰略性新興產業貸款、製造業中長
期貸款、普惠型小微企業貸款保持較快增長，增幅均超過境內人民幣各項貸款總體增幅。
　　該行指，京津冀、長三角及粵港澳大灣區增量貸款佔比超過６０％。截至９月末，個人消費
貸款餘額較去年末增長４５﹒１８％，而綠色信貸餘額逾６０００億元，較去年末增逾２５％。
　
＊貿易融資同比升４０％＊
　
　　該行指，在９月末，普惠型小微企業有貸款餘額的客戶數較去年末錄較快增長。另外，今年
首９個月，國際結算量和貿易融資發生額同比分別增長１３﹒３８％和３９﹒５％。至於「專精
特新」中小企業貸款較去年末增長４２﹒６１％、科技金融授信客戶較去年末增長３５﹒６２％
。該行指，境內管理的個人金融資產超過４﹒５萬億元，較去年末增長７﹒２２％。截至９月末
，不良貸款餘額和不良貸款率均較６月末下降，資產質量保持穩定。（ｗｈ）

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