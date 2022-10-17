《經濟通通訊社１７日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）公布，今年首

９個月，融資總量超過８０００億元（人民幣．下同）。其中，境內人民幣各項貸款較去年末增

加６４４４億元，增幅１０﹒６３％，同比多增９５０億元；戰略性新興產業貸款、製造業中長

期貸款、普惠型小微企業貸款保持較快增長，增幅均超過境內人民幣各項貸款總體增幅。

該行指，京津冀、長三角及粵港澳大灣區增量貸款佔比超過６０％。截至９月末，個人消費

貸款餘額較去年末增長４５﹒１８％，而綠色信貸餘額逾６０００億元，較去年末增逾２５％。



＊貿易融資同比升４０％＊



該行指，在９月末，普惠型小微企業有貸款餘額的客戶數較去年末錄較快增長。另外，今年

首９個月，國際結算量和貿易融資發生額同比分別增長１３﹒３８％和３９﹒５％。至於「專精

特新」中小企業貸款較去年末增長４２﹒６１％、科技金融授信客戶較去年末增長３５﹒６２％

。該行指，境內管理的個人金融資產超過４﹒５萬億元，較去年末增長７﹒２２％。截至９月末

，不良貸款餘額和不良貸款率均較６月末下降，資產質量保持穩定。（ｗｈ）

