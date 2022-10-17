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AH股新聞

17/10/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒４３億元，買騰訊沽恒生國企

　　《經濟通通訊社１７日專訊》上周五（１４日）恒指高開２８２點，報１６６７１點。最高
升６３９點報１７０２８點，最低升１４６點報１６５３５點。恒指收報１６５８７點，升
１９８點或１﹒２１％。
　　北水全日淨流入５０﹒４３億元，增加０﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是恒生中
國企業（０２８２８）、新東方在綫（０１７９７）、小米集團（０１８１０）。
　　主板成交１０１９﹒３６億元增加１９﹒９％。其中港股通成交２６１﹒１億元，佔總成交
２５﹒６％。
　
＊「微信刷掌支付」小程序今上線＊
　
　　騰訊旗下微信推掌紋支付功能，可通過商家提供的掌紋識別設備掃描掌紋進行支付，但手掌
信息採集需在刷掌設備進行。相關「微信刷掌支付」小程序今上線。
　　商家所需的掌紋識別硬件設備由微信支付提供，設備上設有顯示屏和掌紋識別區。用戶開通
微信刷掌支付功能後，在掌紋識別區掃描，即可完成商品的支付。
　　在「微信刷掌支付」小程序由財付通支付科技有限公司開發，小程序介紹中寫「你的手掌就
代表你」。刷掌支付是繼密碼支付、指紋支付、刷臉支付後，微信的又一新支付方式。
　　騰訊控股升１﹒２２％報２４９﹒２元，北水淨買入１１﹒４億元；藥明生物升８﹒６％報
５１﹒１５元，北水淨買入１１億元；美團升２﹒０５％報１４９元，北水淨買入４﹒５億元。
　　恒生中國企業升１﹒２４％報５７元，北水淨賣出２﹒４億元；新東方在綫升４﹒５８％報
３２元，北水淨賣出９４００萬元；小米集團升１﹒１７％報８﹒６２元，北水淨賣出２６００
萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１１﹒３７
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　１０﹒９７
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　４﹒４６
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　　１﹒７０
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－２﹒４４
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒９４
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒２６
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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