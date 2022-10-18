《經濟通通訊社１８日專訊》摩根大通發表研報指，比亞迪（０１２１１）昨晚公布的前三

季度業績預告優於市場和該行預期，純利達９１億至９５億元人民幣，已超該行和市場給予的全

年預期，看好比亞迪Ｈ股和廣汽Ｈ股（０２２３８）第三季季績達標甚至超預期。該行予比亞迪

Ｈ股「增持」評級，目標價２７５港元，而比亞迪Ａ股目標價則為２５５元人民幣，評級為「中

性」。

報告指，比亞迪季績表現強勁，主要受破紀錄的新能源汽車銷量、更佳的產品組合，及電池

等業務的成本控制，相信第四季新能源汽車銷量將創下另一項記錄，盈利增長勢頭往後將會延續

。

報告預計，比亞迪２０２３年將售出２５０萬輛新能源汽車，如公司能保持其市場領導地位

和份額，業務有望再度上行；電池業務方面，比亞迪或將其客戶組合擴展到如豐田等的主要代工

委託（ＯＥＭ）客戶；增加ＯＥＭ客戶是比亞迪明年股價和盈利上漲的另一個潛在因素。報告又

認為，海外市場可能是另一個長期機會，因集團開始向歐洲出口部分新能源汽車產品，但當然與

本地業務相比，初期海外銷售規模仍有限。（ａｃ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

