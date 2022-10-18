  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

18/10/2022 13:53

《Ａ股業績》３３５家Ａ股上市公司前三季業績預喜，佔比逾九成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至昨日１８時，Ａ股共有３６５家上市
公司披露了前三季度業績預告，３３５家公司預喜，佔比達９１﹒７８％。其中，略增９４家，
扭虧１９家，續盈８家，預增２１４家。
　　從行業方面看，新能源汽車、光伏等產業鏈上市公司表現突出。另外，基礎化工、有色金屬
、醫藥、煤炭等行業預喜的上市公司數量較多。
　　在淨利潤增幅方面，兄弟科技（深：００２５６２）、嘉麟傑（深：００２４８６）、天齊
鋰業（深：００２４６６）等９家上市公司預計前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增幅
下限超過１０００％。
　　在淨利潤規模方面，中國海油（００８８３）（滬：６００９３８）、中遠海控
（０１９１９）（滬：６０１９１９）、陝西煤業（滬：６０１２２５）、通威股份
（滬：６００４３８）、天齊鋰業、贛鋒鋰業（深：００２４６０）等１１家公司預計今年前三
季度歸屬於上市公司股東的淨利潤下限超過１００億元人民幣。
　　前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，隨著三季報的披露，一些業績超預期板塊可以重點
關注。新能源替代傳統能源是大趨勢，新能源汽車、光伏、風電、儲能等領域有望持續受益。
（ｌｃ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金