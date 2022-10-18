《經濟通通訊社１８日專訊》Ｗｉｎｄ數據顯示，截至昨日１８時，Ａ股共有３６５家上市

公司披露了前三季度業績預告，３３５家公司預喜，佔比達９１﹒７８％。其中，略增９４家，

扭虧１９家，續盈８家，預增２１４家。

從行業方面看，新能源汽車、光伏等產業鏈上市公司表現突出。另外，基礎化工、有色金屬

、醫藥、煤炭等行業預喜的上市公司數量較多。

在淨利潤增幅方面，兄弟科技（深：００２５６２）、嘉麟傑（深：００２４８６）、天齊

鋰業（深：００２４６６）等９家上市公司預計前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增幅

下限超過１０００％。

在淨利潤規模方面，中國海油（００８８３）（滬：６００９３８）、中遠海控

（０１９１９）（滬：６０１９１９）、陝西煤業（滬：６０１２２５）、通威股份

（滬：６００４３８）、天齊鋰業、贛鋒鋰業（深：００２４６０）等１１家公司預計今年前三

季度歸屬於上市公司股東的淨利潤下限超過１００億元人民幣。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，隨著三季報的披露，一些業績超預期板塊可以重點

關注。新能源替代傳統能源是大趨勢，新能源汽車、光伏、風電、儲能等領域有望持續受益。

（ｌｃ）

