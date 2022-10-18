《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指高開２４７點，報１６８６０點。最高升３０１點報

１６９１４點，最低跌５４點報１６５５８點。恒指收報１６９１４點，升３０１點或

１﹒８２％。

北水全日淨流入５１﹒３１億元，減少７﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、美團（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出最多的依次是中國海

洋石油（００８８３）、中國移動（００９４１）、新東方在綫（０１７９７）。

主板成交９９７﹒５６億元增加４﹒２％。其中港股通成交２３８﹒２億元，佔總成交

２３﹒９％。



＊傳國有進口商須停轉售天然氣保供應＊



據外電周一（１７日）報道，中國已要求國有天然氣進口商停止向歐洲和亞洲的買家轉售液

化天然氣（ＬＮＧ），以確保本國冬季的供應。報道引述知情人士表示，發改委要求中國石油

（００８５７） （滬：６０１８５７）、中國石化 （００３８６） （滬：６０００２８）

和中海油 （００８８３） （滬：６００９３８）保留供給供國內冬季使用。不過，政府針對

的是純粹為了利潤而進行的轉售活動。在烏克蘭衝突期間，來自俄羅斯的管道天然氣供應被削減

，歐洲尋求被轉賣的船貨以彌補供應缺口，這其中就包括中國天然氣進口商將購自北美的ＬＮＧ

轉售至歐洲，並從中獲得巨額利潤。

上述消息人士還稱，在１０月中旬至３月中旬的冬季供暖季，中國政府通常會給每個國有企

業分派一定數量的ＬＮＧ船貨採購任務，以防管道天然氣供應意外不足而造成的供應缺口。

隨著需求增長已下滑至２００２年來的最慢水平，中國的ＬＮＧ進口商正尋求在今年冬季遠

離現貨市場，這將緩解歐洲面臨的競爭壓力，儘管國有石油巨頭仍可能買入現貨以填補供應缺口

。發改委官員昨日表示，中國將大幅提高國內能源供應能力和關鍵商品的儲備能力，重申確保供

應和穩定原材料價格的政策。

騰訊控股升２﹒９１％報２５４﹒４元，北水淨買入８﹒８億元；美團升２﹒８７％報

１５４元，北水淨買入８﹒６億元；安踏體育跌３﹒６１％報７８﹒８元，北水淨買入４﹒８億

元。

中國海洋石油升０﹒５１％報９﹒８９元，北水淨賣出１﹒３億元；中國移動跌０﹒１％報

５０﹒１５元，北水淨賣出１﹒２億元；新東方在綫升０﹒６３％報３１﹒９元，北水淨賣出０

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒７９

美團 （０３６９０） ８﹒５６

安踏體育 （０２０２０） ４﹒７９

小米集團 （０１８１０） １﹒７４

藥明生物 （０２２６９） １﹒４１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －１﹒３０

中國移動 （００９４１） －１﹒１９

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒０４

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