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AH股新聞

18/10/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行繼續調降ＬＰＲ仍有空間

　　《經濟通通訊１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平：推動中華民族偉大復興號巨輪揚帆遠航
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１７日上午在參加黨的二十大廣西代表團討論時強調，全黨全國各族人民要在黨
的旗幟下團結成「一塊堅硬的鋼鐵」，心往一處想、勁往一處使，推動中華民族偉大復興號巨輪
乘風破浪、揚帆遠航。
　
信貸投放持續加碼
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近日，國有大型銀行接連發布公告，釋放出金融服務實體經濟力度加大的信號。業內人士表示，
用金融灌溉實體經濟，國有大行服務高質量發展的「頭雁」作用凸顯，後續仍是信貸投放主力。
　
黨的二十大新聞中心舉行第一場記者招待會
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黨的二十大新聞中心１７日上午舉行第一場記者招待會，國家發改委副主任趙辰昕在會上表示，
從２０１２年到２０２１年，中國國內生產總值從５３﹒９萬億元（人民幣．下同）增長到
１１４﹒４萬億元，中國經濟佔世界經濟的比重從１１﹒３％增長到１８﹒５％。
　
　
《上海證券報》
　
習近平：推動中華民族偉大復興號巨輪揚帆遠航
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１７日上午在參加黨的二十大廣西代表團討論時強調，全黨全國各族人民要在黨
的旗幟下團結成「一塊堅硬的鋼鐵」，心往一處想、勁往一處使，推動中華民族偉大復興號巨輪
乘風破浪、揚帆遠航。
　
人行等量續做五千億ＭＬＦ，繼續調降ＬＰＲ仍有空間
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人民銀行昨日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，於１７日開展５０００億元中期借貸便
利（ＭＬＦ）操作和２０億元公開市場逆回購操作，充分滿足了金融機構需求。業內人士預測，
本月ＬＰＲ維持穩定概率較大，後續不排除進一步走低。
　
各地高新區「強鏈」項目密集開工
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１０月以來，一批重點產業的補鏈、延鏈、強鏈項目在各地高新區密集開工，為四季度經濟量的
增長和質的提高「添磚加瓦」。業內人士表示，今年各地高新區全力以赴拼經濟搞建設，表現出
了較強的抗風險能力和逆勢增長勢頭。
　
　
《證券時報》
　
習近平：推動中華民族偉大復興號巨輪揚帆遠航
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１７日上午在參加黨的二十大廣西代表團討論時強調，全黨全國各族人民要在黨
的旗幟下團結成「一塊堅硬的鋼鐵」，心往一處想、勁往一處使，推動中華民族偉大復興號巨輪
乘風破浪、揚帆遠航。
　
推動國有資本和國有企業做強做優做大
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１０月１６日下午和１７日，黨的二十大中央企業系統（在京）代表團先後舉行全體會議和分組
討論。中央企業系統（在京）代表團團長郝鵬在發言時表示，國資國企系統將持續深化國資國企
改革，推動國有資本和國有企業做強做優做大。
　
半年２﹒７萬億，證券業服務實體經濟能力提升
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記者從中國證券業協會獲悉，２０２２年上半年中國證券行業總資產、淨資產分別為１１﹒２０
萬億元、２﹒６８萬億元。證券行業通過主動融入國家重大戰略，服務實體經濟和居民財富管理
取得新的成效。（ｌｃ）

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