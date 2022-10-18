《神州經脈》重大政治會議召開，資本市場要負起維穩責任，金融機構集體發起自購基金，

挽救自今年來已跌超過兩成的Ａ股，目前已有１１家基金公司及３家券商資管自購金額累計達

１２﹒５億元（人民幣．下同）。不過滬深股市頹勢不改，全日維持窄幅上落，保險、地產、半

導體股領跌，惟醫藥股撐市，滬綜指全日僅跌０﹒１３％收市，報３０８０﹒９６點，深成指升

０﹒２３％，創業板指升０﹒４９％。

國家統計局昨天下午更新數據發布日程表，原定今早公布的一系列重要經濟數據均被延期，

包括第三季ＧＤＰ、月度工業增加值、能源生產情況、固定資產投資、房地產投資和銷售、社會

零售總額以及７０個大中城市房價數據。當局突宣布數據延期發布，除了和二十大召開、數據表

現差等原因外，亦有分析指是當局為了弱化經濟數據的重要性，但對更多的不確定性及政策風險

將對外資帶來考驗。

資金循陸股通淨流出超過３７億元，是二十大召開以來連續第二日錄淨流出；兩市全日成交

７９３８億元，按日減少１﹒７％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 英國《金融時報》引述文件報道，歐盟成員國外長周一（１７日）在盧森堡開會，討論歐

盟對外事務部制定的文件，呼籲對中國採取更強硬立場。報道指，歐盟目前視中國為「夥伴、競

爭及系統性對手」的概念已經過時，應將中國視為「全面競爭對手」，只在有限領域進行接觸。

歐盟應與美國更密切合作、加強網絡防禦、將供應鏈多樣化，減少倚賴中國，並與印太國家加強

聯繫。自歐盟２０１９年就現行對華政策達成共識以來，歐中關係每況愈下，出現貿易爭端、針

鋒相對的制裁，一系列尋求雙方共識領域的努力都失敗，顯示雙方關係倒退；而中國在俄羅斯入

侵烏克蘭的立場、對台灣的威脅、對香港人權的態度，以及對待維吾爾族人的做法，都令歐盟需

要重新思考對華政策。在北京，外交部發言人汪文斌１７日回應指，中歐是夥伴而不是對手，雙

方經濟聯繫密切，有很強互補性，中歐合作遠大於競爭。



２﹒ 國務院總理李克強昨日（１７日）在參加二十大甘肅省代表團討論時表示，當前中國經濟

正回穩向上，要深入落實穩經濟一攬子政策，保持經濟運行在合理區間。李克強稱，發展是黨執

政興國的第一要務。要完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，

建設現代化經濟體系，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。李克強說，全面學習貫徹黨

的二十大精神，必須堅定不移推進改革開放。堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持和完善社會

主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。推進高水平

對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。維護人民根本利益，在發展中保障

和改善民生，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民。



３﹒ 負責拯救金融市場穩定的英國新財相侯俊偉，周一（１７日）全盤撤銷減稅「迷你預算」

，消息推動英鎊強力反彈。英鎊兌美元漲１﹒７％，至１﹒１３６２美元。美匯指數在紐約尾盤

跌１﹒０８％，至１１２﹒０９，是本月７日以來最低位。人民幣中間價小升至一周高，即期匯

率（ＣＮＹ）今早高開３５０點子，全日漲９８點，收報７﹒１９５２，止步三連貶。交易員稱

，英國財政政策調頭令市場風險情緒好轉，亞洲時段美元走勢偏軟，再加上持穩中間價指引，短

期人民幣預期料穩。原定今日公布的中國三季度經濟數據延期，市場需要更多線索判斷中國經濟

復甦前景。ＮａｔＷｅｓｔ銀行中國經濟學家劉培乾最新點評稱，短期ＵＳＤ╱ＣＮＨ仍有上漲

空間，ＣＦＥＴＳ指數走軟將更加緩慢；中共二十大會議後，人行或將減少對中間價的過濾。近

期離岸人民幣與美元相關性越來越強，與其他新興市場貨幣一樣，人民幣走勢很大程度上將取決

於全球增長和美聯儲的政策前景。



４﹒ 中共二十大報告提出，要自力更生發展高科技，贏得「關鍵核心技術」的爭奪戰，堅持「

人才引領驅動」、加快建設「人才強國」。而在一周前，美國新禁令限制本國公民為中國的芯片

企業工作。據美媒統計，在１６家中國上市的芯片企業中，共有４３名美籍人士正擔當要職，包

括ＣＥＯ、董事長、副總裁，或核心研發人員等，這些人陷入放棄工作還是放棄國籍，這二擇其

一的兩難局面。北京上周批評美方將科技和經貿問題政治化，最終只會封鎖自身、反噬自身。高

盛亞太區股票首席策略師Ｔｉｍ Ｍｏｅ周一表示，南韓和台灣的科技公司收益明年可能下降，

因美國出台法規限制向中國客戶出售半導體和晶片製造設備。Ｍｏｅ接受《彭博》採訪時表示，

對於科技行業而言，這可能會使南韓和台灣公司２０２３和２０２４財年收益減少約５％。



５﹒ 據外電周一（１７日）報導，中國已要求國有天然氣進口商停止向歐洲和亞洲的買家轉售

液化天然氣（ＬＮＧ），以確保本國冬季的供應。報道引述知情人士表示，發改委要求中國石油

（００８５７）（滬：６０１８５７）、中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）和中海

油（００８８３）（滬：６００９３８）保留供給供國內冬季使用。不過，政府針對的是純粹為

了利潤而進行的轉售活動。在烏克蘭衝突期間，來自俄羅斯的管道天然氣供應被削減，歐洲尋求

被轉賣的船貨以彌補供應缺口，這其中就包括中國天然氣進口商將購自北美的ＬＮＧ轉售至歐洲

，並從中獲得巨額利潤。上述消息人士還稱，在１０月中旬至３月中旬的冬季供暖季，中國政府

通常會給每個國有企業分派一定數量的ＬＮＧ船貨採購任務，以防管道天然氣供應意外不足而造

成的供應缺口。發改委官員昨日表示，中國將大幅提高國內能源供應能力和關鍵商品的儲備能力

，重申確保供應和穩定原材料價格的政策。



６﹒ 中國房地產市場銷售未有明顯改善，而旭輝控股（００８８４）等開發商的債務壓力亦在

加劇，拖累中資垃圾級美元債創下歷史新低。據《彭博》報道，以地產債為主的彭博中資高收益

美元債券指數價格周一（１７日）跌０﹒６％，連跌五天之後達到５５﹒７美分，跌穿８月份的

紀錄低點５６美分。匯豐銀行分析師Ｍｉｃｈｅｌｌｅ Ｋｗｏｋ等人在報告中寫道，中國住房

市場將經歷「Ｌ形」復甦，這僅有利於最優質的國有企業、以及數量有限的能夠堅持下去的私營

企業，市場已經逐漸失去耐心，不願相信私營地產開發商可能會幸存的前景。深圳樓市持續冰凍

，商業租賃和私人住宅銷售均陷入低谷。深圳市規劃和自然資源局日前發布通告，對多宗優質項

目用地進行「商改住」規劃調整，涉及福田、寶安、龍崗、光明、龍華的熱點片區，以進一步優

化供地空間布局，促進城市功能中心職住平衡與產城融合，多渠道保障住房供給，完善片區公共

服務配套設施。此外，青島推救市新招，針對醫護工作者、教師、現役退役軍人、模範先進、公

安干警、大型企業人才等群體組織開展「手拉手」特價房專題活動，由優質房企推出部分特價房

，滿足不同群體的購房需求。



７﹒ 內地疫情反覆，全國昨日（１７日）新增本土確診及無症狀感染合計７９５宗，較上日增

一成一。上海衛健委通報，昨日新增本土新冠肺炎確診病例１例和無症狀感染者１４例，均在隔

離管控中發現。內地多家民航宣布將於本月底起加密多條國際航線的航班。據內媒報道，從東航

、南航、海航等航司為盡快貫徹落實國務院關於逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關部署，

公司迅速制定航班恢復方案，在多條國際航線上陸續恢復及增加航班。東方航空（００６７０）

（滬：６００１１５）自１０月３０日起計劃每周客運國際航線將增至４２條１０８班，南方航

空（０１０５５）（滬：６０００２９）將由原來的每周７１班增加至每周８６班。（ｗｌ）

