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AH股新聞

18/10/2022 09:50

《Ａ股焦點》比亞迪Ａ漲半成，預計前三季純利同比升近三倍

　　《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（深：００２５９４）公布，預期截至９月３０日止第
三季度純利介乎５５億至５９億元（人民幣．下同），同比升３﹒３４至３﹒６５倍，每股盈利
１﹒８９至２﹒０３元；預期前三季度純利介乎９１億至９５億元，同比升２﹒７２至２﹒８９
倍，每股盈利３﹒１３至３﹒２７元。
　　比亞迪今早高開７％，盤中股價回落，現價升４﹒６％，報２７２﹒７元。
　　該集團指，在第三季度，盡管面對複雜嚴峻經濟形勢、疫情散發和大宗商品價格高位運行等
多重不利因素，但新能源汽車銷量保持強勁增長，持續創下歷史新高，市場佔有率遙遙領先並持
續強化，同比和環比均大幅增長，推動盈利大幅改善，緩解上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力
。手機部件及組裝業務方面，消費電子行業需求依舊疲弱，但得益於成本控制能力提升及產品結
構調整，盈利能力有所改善。
　　比亞迪業績造好，加上內地憧憬防疫限制放寬刺激出行，汽車股走高，長城汽車
（滬：６０１６３３）升１﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）升１﹒５％，廣汽集團
（滬：６０１２３８）揚１﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）升０﹒６％。（ｅｙ）

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