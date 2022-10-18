《經濟通通訊社１８日專訊》比亞迪（深：００２５９４）公布，預期截至９月３０日止第

三季度純利介乎５５億至５９億元（人民幣．下同），同比升３﹒３４至３﹒６５倍，每股盈利

１﹒８９至２﹒０３元；預期前三季度純利介乎９１億至９５億元，同比升２﹒７２至２﹒８９

倍，每股盈利３﹒１３至３﹒２７元。

比亞迪今早高開７％，盤中股價回落，現價升４﹒６％，報２７２﹒７元。

該集團指，在第三季度，盡管面對複雜嚴峻經濟形勢、疫情散發和大宗商品價格高位運行等

多重不利因素，但新能源汽車銷量保持強勁增長，持續創下歷史新高，市場佔有率遙遙領先並持

續強化，同比和環比均大幅增長，推動盈利大幅改善，緩解上游原材料價格上漲帶來的盈利壓力

。手機部件及組裝業務方面，消費電子行業需求依舊疲弱，但得益於成本控制能力提升及產品結

構調整，盈利能力有所改善。

比亞迪業績造好，加上內地憧憬防疫限制放寬刺激出行，汽車股走高，長城汽車

（滬：６０１６３３）升１﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）升１﹒５％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）揚１﹒３％，上汽集團（滬：６００１０４）升０﹒６％。（ｅｙ）

