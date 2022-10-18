《經濟通通訊社１８日專訊》中共二十大報告提出，要自力更生發展高科技，贏得「關鍵核

心技術」的爭奪戰。而在一周前，美國新禁令限制本國公民為中國的芯片企業工作。據美媒統計

，在１６家中國上市的芯片企業中，共有４３名美籍人士正擔當要職，這些人正陷入放棄工作還

是放棄國籍的二選一兩難局面。

據《華爾街日報》翻查企業文件及網上資訊後發現，多名美籍人士在中國的芯片企業工作，

包括中國最大芯片設備供應商之一的中微公司（滬：６８８０１２），其創辦人兼董事長尹志堯

（Ｇｅｒａｌｄ Ｙｉｎ）和６名現任高層，均擁有美國公民身份。從事芯片生產設備研發、銷

售與服務的瀋陽芯源微（滬：６８８０３７），其執行董事陳興隆（Ｃｈｅｎ

Ｘｉｎｇｌｏｎｇ）亦持有美國綠卡等。中微公司目前跌１﹒５％，芯源微亦跌０﹒９％。

此外，早前據《彭博》報道，美國芯片供應商－－應用材料、科磊及泛林集團已準備將員工

從長江存儲撤走。

公司高層「地震」，美籍技術人員撤走，內地半導體板塊逆市向下，晶晨股份

（滬：６８８０９９）急跌３﹒７％，炬光科技（滬：６８８１６７）挫２﹒９％，長光華芯

（滬：６８８０４８）跌２﹒８％，北方華創（深：００２３７１）跌２﹒５％，華大九天

（深：３０１２６９）、中穎電子（深：３００３２７）齊跌２％，聞泰科技

（滬：６００７４５）跌１﹒４％。（ｃａ）







