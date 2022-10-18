《經濟通通訊社１８日專訊》中國證券業協會公布，今年上半年中國證券行業總資產、淨資

產分別為１１﹒２萬億元（人民幣．下同）、２﹒６８萬億元。其中，證券行業服務實體經濟融

資２﹒７１萬億元，引導金融資源流向重點領域和薄弱環節，推動經濟社會高質量發展。

具體來看，上半年證券行業共服務１７１家企業實現境內首發上市，融資金額達到

３１１９﹒２０億元，同比增長４５﹒７８％。其中，在科創板首發上市的「硬科技」企業５４

家，融資１１５５﹒５６億元；在創業板首發上市的成長型創新創業企業６８家，融資

８７１﹒１７億元；在北交所首發上市的創新型中小企業１９家，融資２８﹒６２億元。科創板

、創業板、北交所上市企業家數佔全市場的８２﹒４６％，融資金額佔６５﹒８９％。同時，證

券公司承銷發行創新創業公司債券４０７﹒７３億元，遠超２０２１年全年水平。以上數據顯示

了資本市場對科技創新企業的支持力度不斷增強。

此外，上半年證券公司承銷發行綠色公司債券（含ＡＢＳ）９０６﹒１７億元，同比增長

３４﹒９４％；承銷發行鄉村振興債券１１９﹒５４億元，同比增長３﹒５２％，為綠色循環經

濟發展、鄉村振興等注入強勁動力。

除了為客戶提供股票、債券等傳統金融產品之外，證券公司還配置基金等其他金融產品。根

據中國證券業協會的數據，上半年證券行業代理銷售金融產品淨收入至７７﹒３４億元，收入佔

證券經紀業務收入１１﹒７０％。（ｌｃ）

