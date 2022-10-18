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AH股新聞

18/10/2022 08:45

《神州基金》內地１４家金融機構自購權益基金，規模達１２﹒５億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據內媒統計，從昨日至今日早間，已有１１家基金公司及３家
券商資管公告自購旗下權益類公募基金，多數機構自購金額在１億元左右，包括易方達基金、匯
添富基金、南方基金、廣發基金、嘉實基金、華夏基金、工銀瑞信基金、招商基金、中歐基金、
華安基金、博時基金，國泰君安資管、中泰證券資管、華泰證券資管，自購金額累計已達
１２﹒５億元。
（ｌｃ）

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