《經濟通通訊社１８日專訊》ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動表示，下月２３日起將
ＴｉｋＴｏｋ直播的最低年齡限制從１６歲提高至１８歲。
字節跳動同時將為創作者提供新的關鍵字過濾工具以限制評論，並提供僅向成年人用戶發送
直播的選項。（ｄｗ）
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18/10/2022 08:49
字節跳動將ＴｉｋＴｏｋ直播最低年齡限制由１６歲提高至１８歲
《經濟通通訊社１８日專訊》ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動表示，下月２３日起將
ＴｉｋＴｏｋ直播的最低年齡限制從１６歲提高至１８歲。
字節跳動同時將為創作者提供新的關鍵字過濾工具以限制評論，並提供僅向成年人用戶發送
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