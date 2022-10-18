《經濟通通訊社１８日專訊》ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動表示，下月２３日起將

ＴｉｋＴｏｋ直播的最低年齡限制從１６歲提高至１８歲。

字節跳動同時將為創作者提供新的關鍵字過濾工具以限制評論，並提供僅向成年人用戶發送

直播的選項。（ｄｗ）

