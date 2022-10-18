《經濟通通訊社１８日專訊》英國《金融時報》引述文件報道，歐盟成員國外長周一（１７

日）在盧森堡開會，討論歐盟對外事務部制定的文件，呼籲對中國採取更強硬立場。歐盟領袖峰

會將於２０日起舉行峰會，就中國問題展開辯論。報道指，歐盟目前視中國為「夥伴、競爭及系

統性對手」的概念已經過時，應將中國視為「全面競爭對手」，只在有限領域進行接觸。歐盟應

與美國更密切合作、加強網絡防禦、將供應鏈多樣化，減少倚賴中國，並與印太國家加強聯繫。

歐盟官員指，評估認為中國是不會改變，因此要轉向競爭思維，包括在經濟及政治層面上。

自歐盟２０１９年就現行對華政策達成共識以來，歐中關係每況愈下，出現貿易爭端、針鋒相對

的制裁，一系列尋求雙方共識領域的努力都失敗，顯示雙方關係倒退；而中國在俄羅斯入侵烏克

蘭的立場、對台灣的威脅、對香港人權的態度，以及對待維吾爾族人的做法，都令歐盟需要重新

思考對華政策。

荷蘭外相胡克斯特拉在開會前表示，與中國對話將趨向務實，不能再天真。歐盟外交與安全

政策高級代表博雷利說，對中國展開新的討論及分析，是非常及時。



＊北京：出於政治目的設限，干擾國際合作＊



在北京，外交部發言人汪文斌１７日回應指，中歐是夥伴而不是對手，雙方經濟聯繫密切，

有很強互補性，中歐合作遠大於競爭。出於政治目的人為設限，將干擾相關國際合作，影響產業

鏈供應鏈穩定，不利於產業發展，更不符合任何國家的利益；希望歐方客觀看待中歐合作，增進

中歐共同利益，維護全球產業鏈供應鏈穩定。（ｊｔ）

